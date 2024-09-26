Жіночий пуховик – must have в кожному гардеробі!

Завдяки талановитим дизайнерам ми бачимо різноманітні фасони, цікаві фактури та крій, незвичайне оздоблення. Модні деталі перетворюють буденну річ на справжній зразок вишуканого смаку та здатні підняти Твій зимовий аутфіт на нову фешн висоту. Яким модним тенденціям підкорилися жіночі пуховики цього сезону?

Тренди жіночих пуховиків – від мінімалізму до яскравої індивідуальності

Сьогодні модна індустрія прихильна до своїх шанувальників. На подіумах та колекціях знаменитих брендів ми бачимо універсальні класичні пуховики, спортивні, статусні з шикарним оздобленням, супер комфортні та зухвалі – всіх не перерахувати!

Серед усієї цієї пишності простежуються базові фешн напрямки, завдяки яким Ти обов'язково підбереш пуховик під свій настрій та модні цілі.

Матеріал верху

Звичний поліестер, завдяки інноваційним технологіям, надає пуховику ті самі властивості, які Ти очікуєш вид якісної та функціональної речі. Куртка відмінно утримує тепло, не пропускає холодне повітря та вологу.

Тканина з ефектом металік – золото, срібло, бронза створить сміливий акцент для яскравого та виразного аутфіту.

Шкіряні пуховики просто чарівні, виглядають дорого, але не втрачають своїх функцій – в них тепло та комфортно.

Кольори та принти

Тут є де розгулятися, окрім чорного та білого, актуальними будуть ніжні пастельні тони – рожевий, фіалковий, бежевий, блакитний, молочний. З темних відтінків вибирай фіолетовий, шоколадний, смарагдовий, глибокий синій, винний. Не залишилися осторонь і яскраві сонячні кольори – жовтий, оранжево-червоний та різноманітний неон.

Принтовані пуховики сьогодні на піку популярності, Ти зможеш підібрати модель з хижим анімалістичним та романтичним квітковим малюнком, східними мотивами, смужкою, кліткою та брендованими принтами.

Оздоблення

У брендових колекціях Ти зустрінеш багато пуховиків із незвичайним оздобленням. Це може бути довге або коротке хутро по краю капюшона, на комірі, контрастні та фактурні вставки, кольорова підкладка, тощо.

Крута стібка: ромбовидна, по косий, вертикальна, широка горизонталь, хвилеподібна, не тільки прикрашає куртку, но і допомагає скоригувати фігуру.

Нашивки, логотипи, широкі пояси, високі та об'ємні коміри допоможуть тобі стилізувати образ відповідно до обраного напрямку. Спорт, кежуал, діловий, класичний – що б Ти не вибрала, Ти завжди будеш на висоті!

Крій

Сьогодні пуховики набувають різноманітної форми, вони стали більш функціональними та підходять до будь-якого типу фігури.

Оверсайз – не втрачає своїх позицій, більш комфортної та затишної речі не знайти!

Укорочені моделі – вище за середину стегна і до лінії талії. В поєднанні з шикарними брендовими снікерсами тут https://modivo.ua/c/zhinky/vzuttya/snikersy/virobnik_1:adidas_sportswear – ти отримуєш образ у спортивному стилі.

Довгі пуховики – можуть бути приталеними та прямого крою, ідеальне рішення для ділових виходів.

Укорочені рукави, асиметрія, фасон без застібки – на запах, об'ємні кишені та інші незвичайні деталі однозначно привернуть увагу, а Твоя сміливість та індивідуальність буде гідно оцінена!

Як правильно вибирати пуховик?

Найголовніше правило – куртка має сидіти ідеально. Не вибирай більше чи менше потрібного розміру, Тобі буде дискомфортно, а неправильна посадка позначиться на функціоналі куртки.

Яким би модним не був відтінок, що сподобався, завжди вибирай той, що підходить під Твій кольоротип. Будь обережна з фасоном оверсайз, заздалегідь продумай стилізацію, щоб не виглядати надто громіздко. При виборі звертай увагу на напрямок стібки та фактуру тканини – горизонталь та тканина з блиском здатні зробити тебе повніше, ніж є насправді.