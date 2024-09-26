Як працює "собачий готель" у Празі, який відкрила українка

Українка Дарина Селезень шість років тому відкрила у Празі "собачий готель", який має великий попит особливо на свята.

Про це пише Rfi.

Нині в готелі 13 відвідувачів. Четверо собак, власне, Дарини, а решту приводять інші люди. Якісь собаки не можуть залишатися самі вдома, тому приходять сюди вдень, а ввечері їх знову забирають господарі — як в дитячому садочку. Когось залишають тут на вихідні чи на пару днів, щоб не брати в подорож. А є й такі, хто живе тут кілька місяців — поки господарі в тривалому турне чи відрядженні.

Серед "відвідувачів" готелю й пес Тіджей боїться великих машин, трамваїв та всього міського. Його привезли з африканської країни, де кидали в нього камінням.

У кожної собаки тут є якась історія. І в кожної — свій характер. Але уживаються вони, здебільшого мирно. Вся справа в розумінні ієрархії, пояснює Дарина, якщо тварини усвідомлюють, хто головний — то їм немає сенсу битися.

Дарина займається собаками майже з дитинства. А сім років тому переїхала в Прагу незабаром заснувала там собачий готель. Щоб "клієнтам" готелю було комфортно, Дарина щодня прокидається о п’ятій ранку, принаймні влітку. У холодний сезон може собі дозволити поспати трохи довше.