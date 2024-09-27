“Галя Балувана” відкриває сімейну чебуречну у Луцьку.

Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів.

Алла Теліга, співзасновниця франчайзингових мереж "Галя Балувана" та Wesoła Pani, запускає новий проєкт — сімейну чебуречну "Ціберек". Заклад планують розвивати як франчайзингову мережу.

Ідея створення "Ціберека" виникла після того, як колега Алли зіткнулася з відсутністю закладів, де можна було б скуштувати чебуреки в комфортних умовах.

Перший заклад відкриється вже в жовтні на вулиці Винниченка, 2.

Меню розробляли Алла Теліга та шеф-кухар Владислав Цимбалюк, відомий як фіналіст Мастер Шеф Професіонали-3 та Топ-7 Мастер Шеф Битва Сезонів.

Візуалізації: Українська Рада Торгових Центрів