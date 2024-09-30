Як відрізняється місткість камер холодильників

Велика побутова техніка, призначена для тривалого зберігання продуктів, є практично у кожному будинку. Виробники пропонують великий асортимент холодильників з різними параметрами та характеристиками. Але головним критерієм вибору залишається місткість. На загальний показник обсягу впливає розмір камери. Важливо розуміти, який агрегат підійде для зручного користування у кожному конкретному випадку.

Варіанти розташування камер

Сучасні холодильники відрізняються дизайном та способом розміщення відділень. Найбільш популярні моделі із двома камерами. Ознайомитись з їх асортиментом можна на сторінці https://comfy.ua/refrigerator/kol_kamer_holod__dvuhkamernye/ . У таких агрегатів є холодильний та морозильний відсіки. Перший призначений для зберігання свіжих продуктів чи готових страв. Другий – для заморожування. Розташовуватись щодо друга вони можуть по-різному. Серед популярних марок побутової техніки можна зустріти холодильники:

з верхньою чи нижньою морозильною камерою;

з відсіками за одними дверцятами;

з бічними відділеннями.

Від розміщення відсіків залежать габарити агрегатів. Найкомпактніші ті, у яких морозилка знаходиться вгорі холодильної камери за одними дверцятами. Але такі моделі все менш популярні. Набагато зручніше холодильники з верхньою чи нижньою морозилкою. Перші зазвичай трохи менше за висотою. Найбільш громіздкі агрегати - з двома вертикальними дверцятами, де камери стикаються боками. Часто ці моделі називають холодильними шафами.

Як розрахувати потрібний обсяг

Зберігання продуктів — справа відповідальна, яка потребує дотримання правил товарного сусідства. Крім того, заповнення холодильника має бути помірним, надмірне захаращення знижує ефективність впливу температури. Вибирати обсяг камер конкретної моделі необхідно, спираючись на кількість членів сім'ї. Для цього виведено спеціальну формулу.

Місткість холодильника повинна відповідати - 120 л на особу плюс 60 л на кожного наступного. Так, зробивши розрахунок на сім'ю із двома дітьми, в результаті виходить об'єм мінімум 300 л. Відхилення у менший бік загрожує надмірною заповненістю. Якщо, навпаки, взяти холодильник з обсягом, що набагато перевищує рекомендований, він буде невиправдано енерговитратним.

Ще одна умова, яку потрібно враховувати при виборі – потреби та переваги сім'ї. Якщо люди часто обідають (вечеряють) у кафе чи ресторанах, а вдома рідко готують, то для продуктів не потрібна велика морозилка. Її значні розміри актуальні, коли планується тривале зберігання сезонних овочів, фруктів, ягід чи грибів.

Правильне рішення - вибирати обсяг камер холодильника, враховуючи формулу та індивідуальні потреби. Тоді агрегат буде зручним та корисним.