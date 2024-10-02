“Укрзалізниця” запустила сайт для працевлаштування ветеранів і ветеранок: що там є

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Ірина Маймур
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"Укрзалізниця" запустила сайт для працевлаштування ветеранів і ветеранок.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На сайті зібрали всі необхідні ресурси для успішного повернення до роботи на залізниці.

На новому ресурсі можна знайти інформацію про:

  • ветеранську політику компанії;
  • покроковий шлях повернення до роботи;
  • програми підтримки;
  • ресурси для лікування та реабілітації.

“Укрзалізниця запрошує всіх ветеранів і ветеранок доєднатися до команди. Якщо ви шукаєте нові можливості для розвитку та хочете стати частиною найбільшої транспортної компанії країни, відправляйте свої запити на адресу Csp_cad@uz.gov.ua”, — зауважується у дописі.

Наразі 10 тис. 579 працівників УЗ воюють у лавах Збройних Сил України, а 1441 повернулися до роботи в компанії. Ще 570 залізничників загинули під час виконання військового обов’язку.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 02 жовтня 2024
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