“Укрзалізниця” запустила сайт для працевлаштування ветеранів і ветеранок: що там є

"Укрзалізниця" запустила сайт для працевлаштування ветеранів і ветеранок.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На сайті зібрали всі необхідні ресурси для успішного повернення до роботи на залізниці.

На новому ресурсі можна знайти інформацію про:

ветеранську політику компанії;

покроковий шлях повернення до роботи;

програми підтримки;

ресурси для лікування та реабілітації.

“Укрзалізниця запрошує всіх ветеранів і ветеранок доєднатися до команди. Якщо ви шукаєте нові можливості для розвитку та хочете стати частиною найбільшої транспортної компанії країни, відправляйте свої запити на адресу Csp_cad@uz.gov.ua”, — зауважується у дописі.

Наразі 10 тис. 579 працівників УЗ воюють у лавах Збройних Сил України, а 1441 повернулися до роботи в компанії. Ще 570 залізничників загинули під час виконання військового обов’язку.

Фото: УЗ