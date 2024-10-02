В Ірпені відкрили простір для навчання протягом усього життя: що там є

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Ірина Маймур
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В Ірпені відкрили простір, створений за концепцією lifelong learning — навчання протягом усього життя.

Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Цей навчально-виробничий хаб орієнтований на людей різного віку, статі та рівня навичок. У ньому кожен охочий зможе втілювати свої ідеї, працювати над спільними проєктами та розробляти їхню комерційну складову.

Хаб планує реалізовувати проєкти в межах державних освітніх програм, перекваліфікації, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців і молоді.

У просторі кожен може навчитися новим технологіям, пройти курси з моделювання, 3D-друку, мікроелектроніки та цифрового виробництва. Більшість курсів та майстеркласів буде безоплатними.

Як зазначають у міськраді, хаб стане платформою для обміну ідеями, створення нових проєктів і комерційного тестування продукції.

Адреса хабу: вул. Садова, 94. До його створення долучилися організація UNIDO, бізнеси та волонтери.

Фото: Ірпінська міська рада

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Опубліковано: 02 жовтня 2024
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