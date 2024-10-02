В Ірпені відкрили простір для навчання протягом усього життя: що там є
В Ірпені відкрили простір, створений за концепцією lifelong learning — навчання протягом усього життя.
Про це повідомляє Ірпінська міська рада.
Цей навчально-виробничий хаб орієнтований на людей різного віку, статі та рівня навичок. У ньому кожен охочий зможе втілювати свої ідеї, працювати над спільними проєктами та розробляти їхню комерційну складову.
Хаб планує реалізовувати проєкти в межах державних освітніх програм, перекваліфікації, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців і молоді.
У просторі кожен може навчитися новим технологіям, пройти курси з моделювання, 3D-друку, мікроелектроніки та цифрового виробництва. Більшість курсів та майстеркласів буде безоплатними.
Як зазначають у міськраді, хаб стане платформою для обміну ідеями, створення нових проєктів і комерційного тестування продукції.
Адреса хабу: вул. Садова, 94. До його створення долучилися організація UNIDO, бізнеси та волонтери.
Фото: Ірпінська міська рада