У Львові облаштували простір перед ТРЦ, який згодом перетворять у пішохідний бульвар: фото
У Львові облаштували простір перед новим ТРЦ "Арсен" на проспекті Чорновола.
Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.
За його словами, простір перед "Арсеном" – це лише перший крок у контексті перетворення проспекту на пішохідний бульвар.
"Але ці кількадесят метрів реалізованого благоустрою показують нам, як може виглядати простір без МАФів, з організованим паркуванням та новим озелененням", – додав він.
Ідея пішохідного бульвару на Чорновола з’явилась ще до повномасштабного вторгнення насправді, а кінцева концепція буде готова незабаром. Проєктанти вже завершують роботу і це питання невдовзі буде винесено на затвердження виконкому.
Також планується демонтаж тимчасових споруд. При цьому з підприємцями була домовленість, і їм дозволили попрацювати тут зайвих кілька років.
Облаштування пішохідного бульвару буде здійснюватися не з міського бюджету.
"Фактично проєкт поділили на сектори і практично на кожен з них вже є відповідальний інвестор-підприємець, який візьме на себе фінансову складову", – додав Зубач.
Фото: Любомир Зубач