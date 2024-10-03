У Львові облаштували простір перед ТРЦ, який згодом перетворять у пішохідний бульвар: фото

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Валерія Гуржий
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У Львові облаштували простір перед новим ТРЦ "Арсен" на проспекті Чорновола.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

За його словами, простір перед "Арсеном" – це лише перший крок у контексті перетворення проспекту на пішохідний бульвар.

"Але ці кількадесят метрів реалізованого благоустрою показують нам, як може виглядати простір без МАФів, з організованим паркуванням та новим озелененням", – додав він.

Ідея пішохідного бульвару на Чорновола з’явилась ще до повномасштабного вторгнення насправді, а кінцева концепція буде готова незабаром. Проєктанти вже завершують роботу і це питання невдовзі буде винесено на затвердження виконкому.

Також планується демонтаж тимчасових споруд. При цьому з підприємцями була домовленість, і їм дозволили попрацювати тут зайвих кілька років.

Облаштування пішохідного бульвару буде здійснюватися не з міського бюджету.

"Фактично проєкт поділили на сектори і практично на кожен з них вже є відповідальний інвестор-підприємець, який візьме на себе фінансову складову", – додав Зубач.

Фото: Любомир Зубач

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Опубліковано: 03 жовтня 2024
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