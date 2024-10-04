На Подолі відкрилася кав'ярня "Віднова" з буряковим какао та яблучним фільтром

Кавʼярню "Віднова" відкрили в артпросторі на вулиці Хорива з осіннім меню, у якому є яблучний фільтр, а також гарбузове, кокосове, бурякове й горіхове какао.

Про це пише The Village Україна.

У меню є сендвічі, салати, веганські страви й десерти від київських кондитерських. Нові позиції десертів тут зʼявляються що два дні, бо команда вважає, що "їсти одне й те ж не цікаво".

Для людей з інвалідністю команда планує встановити кнопку виклику, й бариста виходитиме на вулицю, щоб прийняти замовлення. Також сюди можна приходити з домашніми улюбленцями.

Ціни: еспресо – 50 гривень, лате – 65 гривень, фільтр – 60 гривень, матча тонік – 145 гривень, матча з полуницею – 165 гривень, яблучний фільтр – 100 гривень, бурякове какао – 80 гривень, гарбузова масала – 115 гривень.

Графік роботи: пн-пт 08:00–21:00, сб-нд 09:00–21:00

Де: вул. Хорива, 43

Instagram