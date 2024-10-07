Пошкоджений вогнем Журавлівський ліс у Харкові почали відновлювати: чому там садять дуби заміть сосен

Біолог Юрій Бенгус разом з дружиною почали відновлювати Журавлівський ліс у Харкові, який на 70% знищений лісовими пожежами.

Про це повідомляє "Суспільне. Харків".

Пожежа на Журавлівці спалахнула 16 вересня і, за інформацією міського департаменту з надзвичайних ситуацій, охопила близько чотирьох гектарів. Наступного дня, коли рятувальники продовжували гасити пожежу, росіяни вдарили по цій території керованою авіабомбою. Четверо пожежників дістали поранень.

Юрій Бенгус розповідає, через вогонь загинули комахи й тварини, вигоріли трави. Але тополі й клени відновляться від коріння, а інші дерева можна висаджувати вже зараз. До пожежі цей сосновий ліс протягом 15 років вбивала коренева губка — хвороба, яка з’їдає коріння та висушує стовбур, тому для відновлення висаджує інші види дерев.

"Коли почалося поширення кореневої губки, стало зрозуміло, що цей ліс майже приречений. Коли монокультура, коли зімкнені кореневі системи сосни — а кореневі системи сосни на дві висоти в ширину від кожного дерева розповсюджуються — вони тут всюди переплетені, і коли одна із сосен хворіє на кореневу губку, вона передає хворобу іншим. Так вони хворіють одна за одною всі з певним часом", — говорить біолог.

Хвороба почала поширюватися у 2007-2010 роках. Зараз вона закінчує, вбиває сосни. Там, де сосни окремо, вони можуть вижити — їхня коренева система не стикнулася з хворим корінням. Вилікувати майже неможливо, протравити ґрунт на два-чотири метри нереально — це буде дуже дорого коштувати та отруїть землю надовго.



Юрій Бенгус каже, що єдиний спосіб боротьби з кореневою губкою — це біорізномаїття.

"Різні види дерев, стійких до кореневої губки. Між різними кореневими системами дуба, осики, клена коренева не буде мати шансів поширюватися. Дуже важливе різномаїття грибів. Гриби між собою конкурують. Якби тут було багато маслюків, білих грибів, або рижиків, то це була б конкуренція для кореневої губки — вона б зупинялася", — пояснює спеціаліст.

За його словами, дуб — це найкраща для біорізномаїття Харківщини рослина. На ній тримається від 3 до 6 тисяч інших організмів — комах, тварин, ссавців навіть. Чим більше буде дубів, тим більше різномаїття, тим більше стійкість біосистеми. Якщо біорізномаїття немає, якщо це одна порода, наприклад, сосна, то система катастрофічно може зникнути в будь-який момент".

За даними комунального підприємства "Харківзеленбуд", внаслідок пожежі вигоріло 70% Журавлівського лісу. Знищену вогнем ділянку комунальники планують відновлювати, коли дозволятиме безпекова ситуація — там буде рекреаційна зона, розповідає речниця підприємства Ірина Сайко.

"Надзвичайники вже обстежили територію. Вона є безпечною. Тепер справа за нами. Ми повинні підготувати ґрунт до висадки. Але ви розумієте безпекову ситуацію — постійні ворожі влучання. Не все, що ми плануємо зробити у певний період, з цим вдається. Ми над цим працюємо. Журавлівський ліс спільними зусиллями, звісно, буде відновлено", — сказала речниця.

За словами Сайко, уражені губкою дерева на вцілілій ділянці лісу планують лікувати — робитимуть це, коли стане холодніше, бо під час сухої й теплої погоди можна нашкодити соснам.

Фото: Суспільне.Харків