Біля Маріїнського парку відкрився ресторан Le Petit Château

У Києві біля Маріїнського парку відкрився ресторан сучасної європейської кухні Le Petit Château.

У меню є сніданки, які заклад готує з 09:00 до 13:00, багато видів закусок, основний страв, коктейлів та вин.

Ціни: камамбер запечений з інжиром – 320 грн, равлики по-бургундськи 12 шт. – 370 грн, тартар з яловичини – 340 грн, ценар з креветками – 350 грн, салат із слабосолоним лососем – 360 грн, марсельський рибний суп – 390 грн, качина грудка з мусом із батата, яблуками конфі та брусницею – 460 грн, чорне різотто з морепродуктами, лососем та броколі – 450 грн, тарт татен – 180 грн, коктейлі – від 250 грн, вино – від 150 грн, кава – від 60 грн.

Графік роботи: пн-пт з 09:00 до 22:00, сб-нд з 10:00 до 22:00

Де: Кріпосний провулок, 2

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