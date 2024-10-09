Кафе індійської кухні та коктейльний бар Podil East India Company на Подолі припиняє роботу.

Про це повідомили власники в соцмережах.

Наразі невідомо, чи заклад зачиняється назавжди, чи лише тимчасово. У грудні бар мав відзначати свій восьмий день народження.

До 27 жовтня бар продовжуватиме працювати у звичному режимі, щоб гості могли насолодитися улюбленими стравами, коктейлями та попрощатися з атмосферним місцем, зазначають у закладі.

На останні зустрічі відвідувачів запрошують до Podil East India Company за адресою Межигірська, 9 з 12:00 до 23:00.

Нагадаємо, що Podil East India Company заснували Адам Ховелл та Ніна Антощенко. Раніше ми публікували розповідь Адама про дитинство у тихому американському селі. Він розповів, як вони з братами розважалися, поки жили в оточенні лісів, полів і корів, що паслися.

Фото: Podil East India Company