На Львівській площі відкрилося кафе Avi зі швармою від Алекса Купера

У Будинку торгівлі біля Пейзажної алеї відкрилося кафе Avi від Алекса Купера із швармою та іншими стравами ізраїльської кухні.

Про це пише The Village Україна.

У закладі немає офіціантів, гості замовляють страви й оплачують їх біля столу й потім персонал виносить замовлення. В Avi можна спробувати шварму (шаурма), хумус, фалафель, мезе й інші страви ізраїльської кухні. З напоїв пропонують каву, чай, лимонади, комбучу або класичні коктейлі.

Офіційно про відкриття нового Avi в Києві Купер не повідомляв. Однак відомо, що кафе відкрили на місці колишнього закладу Купера «Хали». Там подавали сендвічі в традиційному святковому хлібі.

Ціни: шварма класична – 209 гривень, фірмова шварма з хумусом – 219 гривень, боул із куркою – 249 гривень, велика тарілка хумусу Сабіх – 269 гривень, шакшука – 229 гривень, класична шварма із сиром чеддер – 239 гривень, спайсі куряча шварма – 239 гривень.

Графік роботи: 11:00 – 21:00

Де: Львівська площа, 8-А

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