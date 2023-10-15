28 закладів з шаурмою в Києві

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Марія Банько
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Зі шніцелем чи з мармурової яловичиною, з тигровими креветками чи з рослинним м’ясом, з фалафелем чи з сиром... В лаваші, в булочці з ферментованого тіста чи на тарілці, на вугіллі чи з на грилі.

Розповідаємо, де в Києві готують шаурму, дьоери, гірос та інші подібні страви.

Шаурма, дьонер, кебаб

Avi


Мережа з п’яти близькосхідних бістро ресторатора Алекса Купера. В меню – близько десяти варіантів "шварми" (саме так тут називають шаурму), а також лафа боули (боули з пітою), мезе, бургери, хумус та салати.

Наприклад, можна замовити класичну “літню” шварму з куркою, свіжим та маринованим огірком, молодою капустою, айсбергом та двома соусами або шніцель-шварму зі шніцелем з курячого стегна, сиром Чеддер, картоплею фрі, свіжими та маринованими овочами та соусами. Є позиції без м’яса.

В карті напоїв - айран, лимонади, солодка газована вода, чай, кавові напої, коктейлі та вино.

Ціни: "Тель-Авівський кебаб сабіх" з яловичим кебабом - 199 грн, шніцель-шварма - 189 грн, шварма єрусалимська з сирним фалафелем - 199 грн, бабагануш - 79 грн, бургер класичний - 209 грн, шакшука - 219 грн.
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AYO Pizza Burger Kebab


Мережу, що налічує вже два заклади (незабаром маэ з'явитися третій), відкрили керівник Shashlikyan Володимир Аганесян та Айк Бадалян, який багато років був шеф-кухарем ресторанів «Караван», «Смородина» та «Тандир».

Пропонують кебаби з яловичини, класичну шаурму з куркою або фірмову з маринованим м’ясом, зі свининою або мікс, рол з креветками чи лавашеллу - шаурму без м’яса з моцарелою. Роблять шаурму в булочках, які випікають самостійно. Також є бургери, піца на ферментованому тісті, круасани та до 13:00 сніданки. З напоїв можна замовляти комбучу, чай, лимонади, алкоголь.

Ціни: АYO кебаб з яловичиною у лаваші - 165 грн, шаурма мікс (курка/свинина) - 165 грн, лавашелла - 120 грн, шаурма з куркою комбо - 239 грн, піца “Маргарита” - 185 грн, біф бургер подвійний - 249 грн.
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БПШ


Мережа від GastroFamily (Сім’я ресторанів Дмитра Борисова). Назва розшифровується як “Біляш. Пончик. Шаурма”, і меню закладів - відповідне.

В розділі з шаурмою є “Цезар” - з куркою, смаженим беконом та пармезаном, Only Meat - з подвійною порцією курки та овочами, Super Cheese - з куркою та моцарелою, Asian Style - з тигровими креветками, куркою та гуакамоле. Також пропонують шава-боли з м’ясом, смажену картоплю, діпи. З напоїв є айран, пиво та сидр.

Ціни: шаурма класична - 99 грн, шаурма XXL - 139 грн, вегетаріанська шаурма з бататом та гуакамоле - 139 грн, шаурма “Цезар” комбо - 229 грн, шава-боул з куркою та гуакамоле - 159 грн, біляш з м'ясом - 49 грн, шість пончиків з цукровою пудрою - 29 грн.
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Big Mama

Мережа закладів вуличної їжі з акцентом на мексиканську кухню. Тут частують чудовими ролами (різновидом шаурми), фалафелем, фахітосом, гамбургерами та всіма стравами за дуже низькими цінами для центру столиці.

Ціни: Де хонго L (фірмовий лаваш, куряче філе на грилі, гриби, сир, томати, мариновані огірки, часниковий соус) - 175 грн, Буріто М (фірмовий лаваш, фарш телятини на грилі, томати, мікс мексиканських овочів, мариновані огірки, часниковий соус, соус BBQ) - 175 грн.
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Шаурма Tbilisuri

Два заклади із шаурмою по-грузинські. М'ясо для шаурми маринують у грузинському маринаді, а потім смажать на грилі.

Пропонують варіанти з трьома видами м'яса на вибір: курятина, свинина або мікс свинини та курки навпіл. Шаурму готують в лаваші (трьох розмірів) або в булці.

Спеціальна пропозиція від Tbilisuri - кілограмова шаурма з м'ясом.

Ціни: шаурма по-грузинські, з куркою чи мікс міні - 140 грн, шаурма стандарт - 170 грн, шаурма велика - 190 грн, шаурма мікс в хлібі - 160 грн, шаурма “грандіозна” - 380 грн, шаурма з сиром - 130 грн.
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ШО?URMA

Доставка авторської шаурми в центрі Києва. Є шаурма в мексиканському стилі; “Індичка в сирному джакузі”; з тигровими креветками; “Юрій Цезар” з куркою, беконом, карамелізованими грибами, пармезаном та двома соусами; азійська з телятиною та кисло-солодким соусом; “Чорноморський привіт” з креветками, мідіями та соусом з Дор Блю, а також для вегетаріанців з рослинним м’ясом.

Також готують супи, картоплю фрі, креветки та сир в паніровці. З напоїв пропонують айрани, морс, узвар та газовані безалкогольні напої.

Ціни: “Одного разу в Мексиці” - 250 грн, шаурма класична - 210 грн, “Ближче до Азії” - 270 грн, “Та, шо без м’яса” - 310 грн, “Тигрова з гостринкою” - 360 грн, суп каррі пікантний - 130 грн, айран з кропом - 55 грн.
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Döner Маркет

Мережа закладів з шаурмою від компанії МХП, що виробляє курятину під ТМ «Наша Ряба». На серпень кількість точок Döner Маркет по Україні становила 150, деякі з них працюють в режимі Drive.

В меню - шаурма та дьонери, бургери, картопля фрі, нагетси, курячі крильця, боули. Шаурму готують в лаваші - є з куркою, з яловичиною, з фалафелем та сирна, для дьонера використовують булочку, яловичина від бренду Skott Smeat.

Калорійність кожної страви можна дізнатися на сайті.

Ціни: шаурма з куркою - 165 грн, шаурма з яловичим люля-кебабом - 180 грн, шаурма подвійна з фалафелем - 190 грн, дьонер по-турецьки з куркою - 105 грн.
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Duck Stories


Заклад в ТРЦ River Mall спеціалізується на стравах з качкою, зокрема на качці по-пекінськи. Однак в меню такоє є розділ дьонерів. На вибір пропонують 4 варіанти "качиних дьонерів": класичний, гострий з чилі та чимічурі, сирний донер та донер з качкою, грибами і трюфельним соусом.

Ціни: Doner Duck (качине м'ясо, свіжі томати, рукола, сир моцарелла, огірки мариновані, малиновий соус) - 169 грн, Truffle doner (качине м'ясо, гриби шампіньйони з трюфельною олією, сир моцарелла, рукола, свіжі томати, соус сирний айолі) - 169 грн.
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Канапка-бар

Бістро від GastroFamily на Андріївському узвозі. Крім устриць та мідій, є декілька варіантів делікатесних дьонерів.

Ціни: дьонер з хрумкими паличками моцарели фрі, фетою, горганзолою, чеддером, моцарелою, стиглими томатами та соусом ранч - 279 грн, дьонер з тигровими креветками кріспі, смаженим бататом, сиром моцарела, хрумким айсбергом, свіжим манго та гуакамоле - 279 грн.
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Центр шаурми

Заклади мережі Pervaya Shaurma, яка раніше працювала в Маріуполі, пройшла ребрендинг та позиціонує себе як «виважений стритфуд».

У меню - шаурма з трьома видами мʼяса на вибір, запеченому на вугіллі, кебаб з телятиною чи баранини, шаурма з фалафелем, мʼясні бокси, тортильї з сиром. Також є закуски: батат, картопля та курячі крильця під медовим соусом.

Ціни: шаурма з куркою, сиром та ананасами – 150 грн, шаурма фірмова з телятиною – 140 грн, шаурма з фалафелем – 160 грн, комбо з шаурмою зі свинини – 210 грн, тортілья з сиром, ананасом та перцем Халапеньо – 130 грн.
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Gremio Grill

Мережа з десяти гриль-барів, обладнаних печами-хосперами на деревному вугіллі. Готують шаурму (зі свининою чи з куркою), шашлик, класичні та фантазійні бургери, салати, овочі гриль та десерти. Є вегетаріанські страви.

Ціни: шаурма з куркою – 160 грн, шаурма зі свининою – 180 грн, чіз-рол – 125 грн, бургер «Греміо» – 180 грн, веган-бургер – 235 грн, вишневий бургер – 230 грн, салат із телятиною – 229 грн, торт «Червоний оксамит» в банці – 135 грн.
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Італієць з Бейрута

Ресторан ліванської та італійської кухонь на Подолі. Готують чотири різновиди шаверми на мангалі, яку подають з картоплею фрі - ліванську, капрезе з куркою, з яловичиною та з лососем, а також кебаб з яловичини, баранини або з курки. Також в меню є безліч традиційних закусок, супи та салати, піца, паста, смажена риба.

Є тераса з живою музикою та квітами.

Ціни: шаверма ліванська або капрезе – 299 грн, шаверма з лососем – 329 грн, кебаб з курки з беконом – 359 грн, кебаб по-бейрутські з міксу яловичини та баранини – 379 грн, фалафель – 289 грн, лахмаджун – 345 грн, смажена дорадо по-сицилійські – 455 грн.
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Квадрат

Заклади мережі ресторанів швидкого харчування з Харкова, де можна спробувати шаурму, бургери та особливу квадратну піцу на пухкому тісті. Також в меню представлені супи, салати та страви, смажені у фритюрі.

Ціни: шаурма класична з куркою – 110 грн, шаурма турецька з куркою - 115 грн, піца аджарі – 154 грн, піца салямі – 144 грн, селянський бокс з картоплею та крильцями - 120 грн.
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Київська шаурма №1

Мережа з понад 10 локаціями на правому та лівому березі Києва та доставкою. Готують за класичними та авторськими рецептами. Є шаурма “Київська” - з куркою, овочами та сиром, “Голодний українець” вагою 750 грамів - з куркою, люля кебабом та сосискою, “Філадельфія” - з лососем, “Гавайська” - з куркою та ананасами.

Також в меню фалафель, хот-дог в лаваші, нагетси, картопля фрі.

Ціни: шаурма стандартна – 130 грн, шаурма “Київська” – 190 грн, “Голодний українець” – 325 грн, шаурма “Пекельна” – 195 грн, “Філадельфія” – 225 грн, “Гавайська” – 175 грн, фалафель – 140 грн.
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Kyiv Meat Station

Два стріт-фуд заклади, де в стравах використовують органічне фермерське м’ясо, приготоване у смокері на натуральних дровах. Тут роблять роли в лаваші з рваним томленим м’ясом (яловичиною, качкою чи куркою), бургери, пампушки (розрізана навпіл булочка) зі свининою чи індичкою, круасани з м’ясом.

Ціни: рол із рваною яловичиною – від 195 грн, рол з куркою – від 185 грн, міні-рол з куркою – 125 грн, пампушка зі свининою – від 145 грн, свинячі реберця – 235 грн, томлена качка – від 210 грн, круасан з індичкою – від 149 грн.
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Кінь та вуса

Студія шаверми на Шулявці від керівника гуманітарних хабів фонду при фонді “Життєлюб” Романа Рєпіна. За меню тут відповідає шеф-кухар Роберт - вірмен, який понад 40 років працює з м’ясом, сам готує всі соуси та маринади та не використовує напівфабрикатів.

В меню декілька видів шаурми, фалафель с сиром та картопля фрі. Асортимент планують невдовзі розширити, а також відкрити бар та розширити магазин.

Ціни: міні-шаурма – 90 грн, велика шаурма – 150 грн.
Адреса: вул. Дегтярівська, 31
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Міністерство шаурми

Два заклади з шаурмою в центрі міста - на Подолі, де м’ясо готують на вугіллі, та на Бессарабці. Зараз в меню з’явилися три нових види шаурми: LAZIO – з чотирма видами сиру, BERLIN – зі свинячою вирізкою, BEIRUT – з куркою, хумусом та соусом схуг. До 13:00 подають сніданки. Є салати, десерти та морозиво, з напоїв - розливне просеко, пиво, комбуча.

Ціни: шаурма KYIV з обсмаженим на вугіллі стегном курки та овочами – 225 грн, BANGKOK з тунцем та маринованим яйцем – 255 грн, LAZIO з чотирма видами сиру – 275 грн, табуле – 185 грн, фалафель – 1055 грн, салат з авокадо, манго та креветками – 355 грн.
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М’ясо & Lavash

Мережа закладів з шаурмою. М’ясо загортають у чорний лаваш, кладуть в піту або подають у вигляді боулу. Класичні дьонери готують трьох форматів - міні, стандарт та дабл, з м’яса є курка, телятина та баранина.

Є дьонери за фірмовими рецептами. Наприклад, можна вибрати з куркою, манго, фетою та йогуртовим соусом; з телятиною, трюфелем та пармезаном; з лососем та сиром філадельфія.

До боулів додають салат, нут та гарнір - картопляне пюре чи рис.

Ціни: дьонер з куркою – 100/130/170 грн, дьонер телятина, кімчі, соус окономіякі – 190 грн, лаваш з фалафелем – 120 грн, піта з куркою – 155 грн, боул з кьофте – 175 грн.
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Nunu

Дайнери з авторською шаурмою. Шеф-кухар і засновник Юрій Нікітюк (колишній шеф Wine Love, співзасновник Once Upon A Time) відмовився від традиційного міксу капусти й мʼяса на користь оригінальних поєднань. Наприклад, до томленої свинини додають овочеву сальсу та горіхову тхіну. Мʼясо готують впродовж десяти годин, а після додатково обсмажують.

Лаваш і соуси використовують власного виробництва. Також в меню є закуски: бабагануш, мухаммара, хумус. Із напоїв пропонують чай та каву, комбучу, лимонади, пиво, коктейлі та розливне просеко.

Ціни: шаурма зі свининою – 179 грн, шаурма з подвійною куркою тікі масала – 179 грн, шаурма з подвійною яловичиною – 219 грн, мухаммара – 140 грн, огірки понзу – 90 грн.
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Fast Kebab

Франшиза ресторанів швидкого харчування, що пропонує кебаб на вугіллі. Є п'ять варіантів кебабу з курки чи яловичини з додаванням різноманітних інгредієнтів – сиру, кукурудзи, перцю халапеньо, класичних чи екзотичних соусів, а також декілька різновидів шаурми, в тому числі вегетаріанський.

Серед інших позицій меню - боули з куркою, яловичиною чи з креветками, картопля фрі.

Ціни: кебаб “Мексика” з яловичини – 155 грн, кебаб з яловичини з сиром – 185 грн, фаст кебаб з курки – 135 грн, шаурма “Сирний трюфель” – 215 грн, шаурма вегетаріанська – 180 грн.
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Turkish Kebab House

Кіоск та заклад зі столиками в ТЦ «Базар на Лісовій» на виході зі станції метро “Лісова”. Дьонер “за секретним рецептом власника” готують в лаваші, в булці або з рисом. Є люля-кебаб та шашлик з трьох видів м’яса чи з печінки, а також традиційні страви турецької кухні та бургери з меню ресторану Köfte&Burger, куди тимчасово переїхав Turkish Kebab House.

Ціни: дьонер в лаваші – 120 грн, дьонер в булці – 130 грн, Адана кебаб – 120 грн, шашлик з курки чи телятини – 130 грн, плов – 100 грн, кьофте в лаваші – 160 грн, айран 500 мл – 40 грн.
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Doner Beirut

Заклад ліванської кухні біля Цирку. В меню - шаурма “Бейрут” з телятиною чи з куркою, подається з картоплею фрі, шаурма куряча класична або з йогуртовим соусом, шаурма з телятини. Також є два види дьонера на тарілці з овочами та традиційною хлібинкою і рол з фалафелем. Окрім того готують плов з куркою або з телятиною, закуски, перші страви, бургери з картоплею фрі, салати. Є сніданки, десерти та безалкогольні напої.

Ціни: шаурма “Бейрут” з телятиною – 165 грн, шаурма куряча класична – 115 грн, шаурма з йогуртовим соусом – 135 грн, дьонер з курки – 150 грн, рол з фалафелем – 110 грн.
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Юджин Фуд Хол

Фудхол з шістьма гастрономічними форматами і баром на Хрещатику, проект ресторатора Євгена Чернишенка.

Заклад має три поверхи та поділений на такі корнери: шаверма, бургери, азіатська кухня, суші, піца, паста і салат, бар. На вибір є шаурма з куркою, з качкою, з яловичиною чи з фалафелем в чорному лаваші, три варіанти кесадильї - з сиром, з куркою та ананасом, з овочами, та шава-боули з куркою чи з фалафелем з додаванням картоплі фрі.

Ціни: шаурма з куркою – 159 грн, з качкою – 199 грн, з фалафелем – 149 грн, кесадилья з сиром та соус болоньєзе – 159 грн, з куркою та ананасом – 179 грн, шава-боул з куркою – 179 грн.
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Meat Bar

Заклад від мережі магазинів «Мʼясторія» на Софійській площі. Він має формат take away, тож деякі страви вже готові і їх можна брати з вітрин і полиць.

В меню - чотири варіанти шаурми: з томленою яловичиною чи свининою, з біфштексом Абердин з витриманого м’яса, “Цезар” з куркою, пармезаном, копченим беконом, міксом салатів та соусом. Також можна обрати бургер, сендвіч чи авокадо-тост, ребра, крила чи шашлик, гарніри. З готових страв є боули, супи, кіші, млинці та сендвічі.

Ціни: шаурма з томленою свининою чи яловичиною – 200 грн, шаурма “Цезар” з куркою – 215 грн, з біфштексом Абердин – 205 грн, шашлик з курки – 280 грн, плов узбецький – 270 грн.
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Лафа, лаваш, лепіш

Варцаб

Заклад від Слави Балбека, Саші Боровського та харків'ян із кафе «ШУК», що працює на Львівській площі. «Варцаб» – діалектна назва вікна та підвіконня, і це місце справді є «віконцем» зі стріт-фудом та напоями.

Готують лаваш з куркою чи фалафелем, лепіш – борошняно-цільнозерновий хлібчик на заквасці з куркою чи фалафелем, тарілки - з куркою та овочами, з хумусом та фалафелем або зі смаженою картоплею та бататом. З напоїв пропонують сlub mate, фільтр-каву, комбучу, айран, квас, кисіль та колу.

Ціни: лепіш з фалафелем, хумусом і салатом – 130 грн, лаваш з куркою, хумусом, родзинками і солоними огірками – 200 грн, лаваш з сьомгою і гуакамоле – 270 грн, лаваш з куркою, омлетом і рисом – 190 грн.
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Shalom

Кафе сучасної ізраїльської кухні, відкрите ресторатором Алексом Купером та співвласником компанії «Верес» Андрієм Родіонцевим біля метро “Арсенальна”. Проект починався з бажання створити альтернативу шаурмі, тож замість мяса в лаваші тут подають курча в цільнозерновому коржику, що називається лафа. Також готують страви на мангалі, є салати, страви з овочів, головні страви, хумус та десерти. Сніданки готують в будні дні до 12:00, у вихідні – до 13:00.

Ціни: лафа з подвійним курчам Яффо – 295 грн, лафа з курчам сирна – 310 грн, лафа овочева – 270 грн, шашлик з курки – 255 грн, вирізка теля – 490 грн, голубець з рваною качкою та червоною ікрою – 320 грн.
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Гірос

Greek House

Мережа закладів грецької кухні. В меню – декілька видів шаурми, піта з м’ясом або овочами, грек-сендвіч з куркою чи яловичиною, сендвічі в піті, обсмажений на грилі. Є картопля фрі, на десерт – піта з фруктами або морозиво.

Ціни: шаурма асорті – 149 грн, шаурма вегетаріанська – 129 грн, піта з куркою – 109 грн, велика картопля фрі – 50 грн, Грек-сендвіч чікен – 55 грн, айран – 30 грн, морозиво з топінгом – 59 грн.
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Gyros for Kyiv

Стритфуд із грецькою кухнею на ринку «Амстердам» неподалік від станції метро «Звіринецька». Страви готують на основі курячого філе й нежирної свинини з додаванням мінімальної кількості олії. Окрім гіром є каламакі, піти з начинкою, сувлакі, нагетси, суп-пюре.

Ціни: гірос з шашликом – від 129 грн, гірос овочевий – 119 грн, піта з Криту – від 119 грн, сувлакі в булці – від 99 грн, рол у лаваші з куркою, зі свининою чи з сиром – 139 грн, рол з сьомгою – 159 грн.
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Опубліковано: 15 жовтня 2023
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