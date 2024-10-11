5 київських університетів потрапили до переліку найкращих вишів світу за версією World University Rankings 2025 від агенції Times Higher Education.

Столичні освітні заклади розташувалися в рейтингу у діапазоні 1501+ і серед них:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Національний авіаційний університет;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Серед українських університетів найкращим визнали Сумський державний університет, який зайняв позицію в діапазоні 801-1000.

Загалом до рейтингу World University Rankings 2025 увійшли 17 українських університетів. Це на три більше, ніж минулого року.

На першому місці опинився Оксфордський університет із Великої Британії, друге місце посів Массачусетський технологічний інститут, а третє — Гарвардський університет.

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка