5 київських університетів потрапили до переліку найкращих вишів світу

1275
Ірина Маймур
share share

5 київських університетів потрапили до переліку найкращих вишів світу за версією World University Rankings 2025 від агенції Times Higher Education.

Столичні освітні заклади розташувалися в рейтингу у діапазоні 1501+ і серед них:

  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
  • Національний авіаційний університет;
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Серед українських університетів найкращим визнали Сумський державний університет, який зайняв позицію в діапазоні 801-1000.

Загалом до рейтингу World University Rankings 2025 увійшли 17 українських університетів. Це на три більше, ніж минулого року.

На першому місці опинився Оксфордський університет із Великої Британії, друге місце посів Массачусетський технологічний інститут, а третє — Гарвардський університет.

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 жовтня 2024
share share
У Дніпровському районі мозаїку на фасаді ліцею закрили утепленням У Дніпровському районі мозаїку на фасаді ліцею закрили утепленням У 2025 році в Україні можуть легалізувати криптовалюту: як вона оподатковуватиметься У 2025 році в Україні можуть легалізувати криптовалюту: як вона оподатковуватиметься Кияни закликають посилити контроль за авто, які їздять без глушників Кияни закликають посилити контроль за авто, які їздять без глушників Нобелівську премію з літератури здобула південнокорейська письменниця Хан Канг Нобелівську премію з літератури здобула південнокорейська письменниця Хан Канг
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.