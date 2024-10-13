Під Києвом вщент вигорів ресторан “Партизан”: фото

12 жовтня під Києвом вщент вигорів ресторан “Партизан”.

Про це повідомляє ДСНС України у Київській області.

“12 жовтня о 05:33 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в с. Романків, Козинської територіальної громади”, — йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальники з'ясували, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 кв. м. та є загроза поруч розташованим двом будівлям.

Пожежу ліквідували о 09:10. До її гасіння було залучено 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу. Врятовано тринадцять споруд комплексу.

Жертв і постраждалих немає. Наразі причина пожежі зʼясовується.

Фото: ДСНС України у Київській області