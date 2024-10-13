Під Києвом вщент вигорів ресторан “Партизан”: фото
12 жовтня під Києвом вщент вигорів ресторан “Партизан”.
Про це повідомляє ДСНС України у Київській області.
“12 жовтня о 05:33 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в с. Романків, Козинської територіальної громади”, — йдеться у повідомленні.
По прибуттю рятувальники з'ясували, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 кв. м. та є загроза поруч розташованим двом будівлям.
Пожежу ліквідували о 09:10. До її гасіння було залучено 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу. Врятовано тринадцять споруд комплексу.
Жертв і постраждалих немає. Наразі причина пожежі зʼясовується.
Фото: ДСНС України у Київській області
Опубліковано: 13 жовтня 2024