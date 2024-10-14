Фільм "Він повернувся" про сексуальні злочини під час окупації, переміг на празькому кінофестивалі

Документальне розслідування Kyiv Independent "Він повернувся", яке розкриває сексуальні злочини, скоєні під час російської окупації Київської та Херсонської областей на початку 2022 року, перемогло на празькому кінофестивалі Press Play.

Фестиваль, організований трьома чеськими організаціями — Project Syndicate, Referendum Daily і Atlas Cinema — проходив у Празі з 8 по 12 жовтня та підкреслював вирішальну роль журналістики в сучасному суспільстві. На ньому було показано понад 20 фільмів, 6 повнометражних і 6 короткометражних документальних фільмів у двох конкурсних категоріях.

У документальному фільмі, автором якого є Олеся Біда, наголошується, що українські правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства з боку російських солдатів, і це, ймовірно, лише мала частина від загальної кількості.

Двоє тих, хто вижив, поділилися своїми історіями з журналістами, яким вдалося впізнати солдатів, відповідальних за зґвалтування, разом із їхніми командирами. В одному випадку команда відтворила злочин, працюючи під прикриттям, зв’язавшись з цивільними особами та військовими в окупованій Донецькій області, щоб розкрити ключові деталі.

Press Play Prague — європейський кінофестиваль, який зосереджений на роботах про журналістику і має на меті висвітлити її вплив крізь призму кіно.

Фото: The Kyiv Independent