Всі.Свої прикрасили вітрини магазинів роботами українських митців: який вигляд вони мають

"Всі.Свої" прикрасили вітрини своїх магазинів у ТРЦ Respublika Park та на Хрещатику, 27.

Проєкт реалізували разом з "Дім "Майстерня", у якому кожна із вітрин є незалежною інсталяцією, що висвітлює унікальність і майстерність сучасних українських митців.

У магазині, що розташований у ТРЦ Respublika Park можна побачити роботи Ельвіри Демерджи — мисткині і керамісткі, засновниці майстерні AQYAR ceramics. Проєкт представляє три серії керамічного посуду, що передає спогади про три скелі Криму: Карадаг, Куш Кая та Ак Кая. Через свій посуд авторка знайомить з Кримом — фактурним, захоплюючим, щирим. А також втілює в своїх проєктах сучасний мінімалістичний погляд на кримськотатарську кераміку.

У магазині на Хрещатику представлені роботи творчого об'єднання GORN Ceramics, яке заснували Юрій Мирко та Богдан Кривошея. Вони спеціалізуються на виготовленні елементів декору, дизайну та арт-об’єктів з глини.

Також у вітринах цього магазину можна робачити роботи майстерні ЖОРНА Archaic Ukraine, яка переосмислює прості архаїчні форми, фактури та інтерпретує їх в сьогодення, наповнюючи змістом та значенням як нагадування, як осмислення життя прийдешніх поколінь. Це образи саману, коріння якого в далекому минулому, в наших предках, в нашому роду, завдяки простим формам, природним кольорам, шорохуватим текстурам є відчуття сталості, є зв’язок з минулим і прийдешнім.

У магазині на Хрещатику вікна другого поверху прикрасили серією робіт "Ті, що несуть мир" Євгена Клименка. Митець працює в техніках живопису, графіки та колажу. Його твори зображують авторське бачення минулого та сьогодення України, поєднуючи глибокі символічні шари.

А ось центральну частину вітрини другого поверху займає витинанка "Народження дідуха" Олени Коногорової, яка власноруч створює та вирізає свої інсталяції, без використання шаблонів. Композиція складається із трьох основних частин. Центральним елементом є триногий дідух, складений із колосків, чиї вусики впевнено і агресивно стремлять у небо, наче промені. Бокова та нижня частина композиції заповнена мереживом з переплетених пшениці та вівса.

Фото: Всі.Свої