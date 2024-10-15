У "Дії" з'явився сканер штрихкодів, завдяки якому можна дізнатися чи нараховується кешбек за товар

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Валерія Гуржий
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У "Дії" додали новий інструмент до сервісу "Національний кешбек" — сканер штрихкодів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Завдяки цьому інструменту можна дізнатися чи нараховується кешбек за потрібний товар. Тепер для цього не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці. Просто відкриваєте "Дію", наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — "Дія" сповістить про це.

Бета-тестування "Нацкешбеку" триває вже понад місяць. Протягом цього часу збирали фідбек і дивилися, як працює сервіс, а ще додавали новий функціонал.

Раніше ми писали, що з початку запуску сервісу "Національного кешбеку" українцям вже нарахували понад 2,9 млн гривень кешбеку.

А ви доєднатися до інструменту "Національний кешбек"?
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Опубліковано: 15 жовтня 2024
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