Ветеран відкрив благодійну майстерню в Ірпені: що там виготовляють

Ветеран Андрій Несмачний повернувся до Ірпеня з фронту та відкрив у місті благодійну майстерню BatArt.

Про це розповів міський голова Олександр Маркушин.

Історія майстерні

Чоловік повернувся з фронту 6 років тому, де воював із самого початку російської агресії у 2014 році. Тоді ж зародилася історія його творчої справи, яка розпочалася просто на кухні: декілька гільз, шматок паракорду, і перший унікальний браслет був готовий. Замовлень ставало більше. Згодом з'явилися нові члени команди та власний цех.

На початку повномасштабного вторгнення ворог знищив майстерню, а Андрій знову взяв до рук зброю. Воювали на Київщині, потім на Херсонщині, де військовий отримав поранення. Під час відновлення в Ірпені вирішив відновити бізнес і збільшити майстерню.

Що виготовляють у майстерні

Сьогодні у команді Андрія 14 працівників, серед яких 11 — військові. Вони видувають келихи з кулями, створюють прапори з гільз, плетуть браслети, виготовляють ножі, шиють гаманці та планують розпочати роботу з керамікою.

Військові підкреслюють, що BatArt — це не просто ветеранська майстерня. Це простір для реабілітації наших воїнів, який половину прибутку спрямовує на допомогу військовим, половину на розвиток благодійної справи.

Фото: BatArt