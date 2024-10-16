Український ветеранський фонд запустив подкаст “Свій простір”: про що там говоритимуть

Український ветеранський фонд запустив власний подкаст “Свій простір”.

Цей проєкт — із ветеранами, для ветеранів і про ветеранів. Він дає можливість військовим поділитися своїми особистими історіями й розповісти про труднощі служби та повернення до цивільного життя.

Ведучими подкасту стали амбасадор Українського ветеранського фонду, Герой України Віталій Литвин та керівниця програмного відділу фонду Анастасія Ращенко. У кожному епізоді вони запрошують гостей, серед яких ветерани, військові та інші фахівці, які працюють з військовими.

На перші епізоди подкасту завітали Дмитро Лазуткін — речник Міноборони та поет, і військовий Дмитро “Орест” Козацький.

Подкаст “Свій простір” має на меті створити майданчик для обговорення важливих тем, що допоможе цивільним краще зрозуміти потреби та переживання ветеранів і військових.