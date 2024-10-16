“Київхліб” закрив п’ять із шести магазинів без касирів у Києві: чому

“Київхліб” закрив п’ять із шести своїх магазинів без касирів у Києві.

У компанії пояснили це низкою проблем, зокрема діяльністю зловмисників і частими відключеннями світла, повідомляє Forbes Ukraine.

Спочатку “Київхліб” планував облаштувати автономні магазини з використанням вендінгових автоматів, однак висока вартість таких систем змусила компанію обрати альтернативний формат. Магазини облаштували дверима з доступом через банківську картку, касами самообслуговування та камерами відеоспостереження, які фіксують обличчя покупців. Але цей підхід виявився не досить ефективним. Деякі шахраї знаходили способи обійти систему безпеки, незважаючи на можливість дистанційного блокування дверей і виклику охорони. Для додаткового захисту компанія встановила відео-консьєржа на дисплеї біля каси.

Ще однією перешкодою для роботи магазинів стали часті відключення електрики в Києві. Під час відключень система не могла закривати двері, а камери відеоспостереження, холодильники та освітлення залишалися без живлення. Тому компанія вирішила тимчасово закрити більшість магазинів.

Наразі “Київхліб” не виключає повернення до формату автономних магазинів. Остаточне рішення ухвалять навесні 2025 року, коли стане зрозуміло, чи стабілізується енергопостачання в Києві.

Фото: AllRetail