Компанія Ecola створила застосунок для сортування сміття: які функції там є

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Ірина Маймур
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Компанія Ecola створила мобільний застосунок для сортування сміття.

Протягом останніх чотирьох років Ecola пропонує зручну послугу, де кур’єр забирає відходи безпосередньо з-під дверей і відвозить на перероблення. Раніше замовлення цієї послуги було доступне лише через Telegram-бот, а тепер її можна оформити в новому додатку.

Застосунок Ecola дозволяє не тільки замовити послугу вивозу сировини, але й оплатити її через Monobank.

Після оформлення та оплати замовлення у додатку надходить підтвердження про успішну транзакцію. Якщо сповіщення не з'явилося, користувачам радять звертатися до служби підтримки. У компанії повідомляють, що працюють над покращенням функціоналу, щоб зробити процес максимально зручним.

За перше замовлення в Ecola дарують знижку 50 гривень. Для цього треба ввести промокод WELCOME_18119 під час оформлення.

До того ж кожен, хто залучить друга до використання застосунку, отримає знижку 50 гривень на наступне замовлення. Бонус отримає і друг, який приєднається до сервісу.

Новий застосунок вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Фото: Linkedin/Elizabeth Coleman

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Опубліковано: 16 жовтня 2024
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