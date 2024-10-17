На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни: фото

На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни.

Модуль запрацював у Василькові. Там безкоштовно надаватимуть допомогу постраждалим від війни — ветеранам, ветеранам, їхнім родинам, а також цивільним особам.

Реабілітаційний простір площею 72 квадратні метри обладнали усім необхідним для психосоціальної допомоги та фізичної реабілітації. Модуль має сучасне реабілітаційне устаткування, доступ до WiFi, телевізор для онлайн-занять і кліматичне обладнання.

Команда фахівців, що працює в модулі, включає кейс-менеджера, психолога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, логопеда та інших спеціалістів, що надають соціальні послуги.

Щоб стати пацієнтом простору, необхідно заповнити онлайнформу.

Проєкт реалізував БФ “Майнді” у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, ГО “Безбар’єрність” у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” за ініціативою Олени Зеленської.

БФ “Майнді” планує розширити мережу таких реабілітаційних центрів по всій Україні, зосереджуючись на невеликих містах, щоб зробити реабілітацію доступнішою для всіх.

Фото: БФ “Майнді”