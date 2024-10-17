Бібліотеку на Пріорці визнали однією з найкращих “зелених” бібліотек світу

880
Ірина Маймур
share share

Бібліотеку на Пріорці визнали однією з найкращих “зелених” бібліотек світу.

Про це повідомили у БФ “Бібліотечна країна”.

Проєкт “Екологічний простір “Зелена” бібліотека”: у пошуках екогероїв та виходу з екологічної кризи” бібліотеки на Пріорці здобув друге місце в номінації “Найкращий проєкт зеленої бібліотеки” міжнародного конкурсу IFLA Green Library Award 2024.

Проєкт включає дитячий екоклуб із регулярними екозустрічами-практикумами, мистецький проєкт “Збережи життя”, головний зміст якого — демонстрація екологічних проблем через мистецтво, а також проєкт “ДубкросінгUA”.

У цій номінації з київським закладом змагалися проєкти з Китаю, Туреччини, Словенії та Ірландії. Загалом у 2024 році на конкурс подали заявки 44 екологічні проєкти з різних країн світу.

Проєкт “Екологічний простір “Зелена” бібліотека” спільно заснували благодійний фонд “Бібліотечна країна” з Бібліотекою на Пріорці в 2019 році.

IFLA Green Library Award — це всесвітній конкурс, який відзначає бібліотеки, що просувають ініціативи з охорони довкілля.

Фото: БФ “Бібліотечна країна”; Бібліотека на Пріорці

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 жовтня 2024
share share
"Літаючу тарілку" вбудовують в ТРЦ Ocean Mall, що є порушенням охоронних зон памʼятки "Літаючу тарілку" вбудовують в ТРЦ Ocean Mall, що є порушенням охоронних зон памʼятки “Дія” запускає рекрутинг до армії дронів: як подати заявку та вибрати підрозділ “Дія” запускає рекрутинг до армії дронів: як подати заявку та вибрати підрозділ Поляк їде велосипедом з Варшави до Києва, аби зібрати гроші на реабілітацію військовополонених Поляк їде велосипедом з Варшави до Києва, аби зібрати гроші на реабілітацію військовополонених Мурал з Кирилом Будановим на Подолі вимагають зафарбувати у КМДА: яка причина Мурал з Кирилом Будановим на Подолі вимагають зафарбувати у КМДА: яка причина
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.