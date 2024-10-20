Львівська броварня “Правда” відкрила заклад у Лісабоні

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Наталія Габрух
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Львівська броварня “Правда” у жовтні відкрила перший заклад у Лісабоні, Португалія.

Про це повідомляє AIN.

Заклад має назву Pravda Craft Mission. Наразі в барі 8 пивних кранів і понад 20 сортів пляшкового пива “Правда”. Площа закладу — 34 кв.м. Він розрахований на 23 посадкових місця. У майбутньому команда планує відкрити терасу.

“Це більше формування маленького ком'юніті і проба відкриття декількох проєктів, маленьких магазинів, які просто збільшують омріяний “Правдою” експорт пива в Португалію, на територію Європейського союзу. Ми шукаємо свою формулу закладу, який може працювати просто як пивний”, — коментує співвласник Холдингу емоцій !FEST Юрко Назарук.

Pravda Craft Mission знаходиться за адресою Rua Afonso Annes Penedo,18.

Фото: соцмережі Pravda Craft Mission

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Опубліковано: 20 жовтня 2024
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