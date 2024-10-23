Український стартап виготовив 3D-будинок на колесах із тисячі пластикових пляшок: фото
Український стартап виготовив 3D-будинок на колесах із тисячі пластикових пляшок.
Про це пише Varosh.
Кемпер надрукувала компанія Lemki Robotix із Ужгорода. Щоби виготовити будинок на колесах, використали 7400 пластикових пляшок з додаванням скловолокна для міцності.
Кемпер повністю автономний і може працювати без зовнішнього джерела енергії до чотирьох днів. За потреби до нього можна підключити сонячну панель для додаткового енергопостачання.
Будинок розрахований на проживання двох дорослих і дитини. Усередині є все необхідне для комфортного відпочинку: кухня, спальний блок, вода, газ та електроживлення. Також передбачено інвертор, а рівень заряду батареї, води та газу можна відстежувати.
Процес створення зайняв пів року, а остаточний результат вийшов з третьої спроби, оскільки попередні прототипи вдосконалювалися.
Наразі Lemki Robotix планує друкувати не тільки мобільні будинки, але й стаціонарне житло, використовуючи композитні багатоскладові матеріали.
Фото: Lemki Robotix; Varosh