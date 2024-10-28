Чорна п’ятниця 2024: коли відбудеться, знижки, розпродажі та найкращі пропозиції

Чорна п’ятниця — один із найочікуваніших днів року для шоперів усього світу. У 2024 році ця подія припадає на 29 листопада. Українські та міжнародні магазини готуються до великих розпродажів, де на покупців чекатимуть знижки до 90 % на різні товари: від побутової і комп’ютерної техніки до одягу, взуття, сумок, рюкзаків та товарів для дому.

У цій статті ми розглянемо, в яких магазинах очікуються найбільші акції, що вигідно придбати в цей період, а також зосередимо увагу на українських брендах , які пропонують не лише знижки, а й ексклюзивні можливості для покупок.

Знижки на чорну п'ятницю в Україні

Українські магазини вже активно анонсують пропозиції до Чорної п’ятниці. Багато з них не обмежаться лише одним днем знижок і продовжать період акцій на кілька днів або навіть тижнів.

Rozetka

Один із найбільших онлайн-ритейлерів України обіцяє грандіозні розпродажі на Чорну п’ятницю. Особливий акцент робитимуть на побутовій техніці, одязі, товарах для дому та дитячих товарах. Це чудова можливість придбати все необхідне за привабливими цінами.

Eva

Магазин товарів для дому та краси Eva починає свій розпродаж опівночі 29 листопада. Там можна буде придбати косметику, товари для догляду, побутову хімію та аксесуари зі значними знижками.

Магазин планує акції на популярні б'юті-продукти, а також спеціальні знижки в окремі години дня. Для тих, хто любить робити покупки вночі, також діятимуть вигідні пропозиції. Крім того, EVA запропонує знижки до 50% на 50 найпопулярніших товарів і спеціальні акції від партнерів з можливістю виграти подарунки.

Алло

Мережа магазинів електроніки пропонує ранній старт Чорної п’ятниці з 17 листопада. Знижки до 70 % очікуються на гаджети, побутову техніку та спортивні товари. Купити акційні товари можна буде до 26 листопада.

Епіцентр

Чорна п'ятниця тут триватиме один день, але розпродажі можуть продовжуватися кілька днів. Середні знижки складатимуть від 25% до 70%.

Люстри, матраци та килими будуть доступні зі знижкою до 60%, а телевізори та смартфони можна буде придбати зі знижкою 30-45%. Керамічна плитка та шпалери пропонуватимуть зі знижкою до 70%.

Intertop

Розпродаж Black Friday 2024 проходитиме у мобільному додатку, на сайті та в магазинах мережі Intertop з 29 листопада. Придбати на знижках можна буде взуття, одяг, аксесуари і косметику Armani Exchange, Emporio Armani, Clarks, Ecco, Geox, Marc O'Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face, Vans, Kiko Milano тощо.

MAUDAU

MAUDAU анонсує знижки до 60% на понад 3000 товарів з 13 листопада до 2 грудня. На українців чекають ексклюзивні розпродажі алкоголю, товарів для краси та здоров'я, побутової хімії, продуктів, товарів для дому, дітей, саду та городу, а також для тварин.

Також можна буде взяти участь у розіграші подарунків у соцмережах.

Notino

Магазин косметики та парфумів проводить акційний тиждень із 25 листопада до 1 грудня. Окрім знижок у розмірі 15–30 %, бренд пропонує безкоштовну доставку на багато товарів.

Comfy

Чорна п'ятниця 2024 в Comfy стартує 20 листопада. Товари зі знижками вже можна переглянути на сайті магазину.

JYSK

Чорна п'ятниця 2024 в JYSK — чудова нагода купити товари для дому зі знижками. Тут ви знайдете меблі для офісу, спальні, кухні та аксесуари для ванної кімнати. Також можна заздалегідь придбати різдвяні подарунки для рідних і близьких.

Знижки від українських брендів на Чорну п’ятницю 2024

GEPUR

На Чорну п’ятницю український бренд одягу GEPUR пропонує стильний одяг за доступними цінами. Розпродаж стартує 20 листопада і триватиме до 26 листопада.

На саму Чорну п’ятницю, 29 листопада, бренд анонсує знижки до 70 %.

Minimal

Ювелірний бренд, що спеціалізується на мінімалістичних прикрасах, також готує спеціальні пропозиції з 18 листопада до 1 грудня. Придбати оригінальні золоті та срібні вироби можна буде зі знижкою 70%.

Міжнародні магазини: глобальні знижки

Як і в Україні, міжнародні ритейлери активно готуються до Чорної п’ятниці. Відомі бренди, як Amazon, ASOS, Zalando, IKEA, eBay та інші, обіцяють значні знижки на різноманітні товари.

Як вигідно використовувати знижки

Щоб максимально скористатися знижками на Чорну п’ятницю, варто заздалегідь підготуватися.

Що саме зробити:

Складіть список потрібних товарів. Так ви зможете уникнути імпульсивних покупок і зосередитися на вигідних пропозиціях.

і зосередитися на вигідних пропозиціях. Порівнюйте ціни. Навіть під час акцій варто переглядати ціни в кількох магазинах — іноді різниця може бути суттєвою.

Реєструйтеся на сайтах або в застосунках магазинів заздалегідь. Це дасть змогу швидше оформити покупку й не пропустити найвигідніші пропозиції, які можуть швидко розпродатися.

Звертайте увагу на умови доставки та гарантії. Деякі магазини пропонують безкоштовну доставку або продовжену гарантію на товари під час Чорної п’ятниці.

Чорна п'ятниця 2024 — чудова нагода вигідно придбати те, що давно планували. Знижки будуть у багатьох українських та міжнародних магазинах, тож складіть список бажаних покупок заздалегідь і не пропустіть акції, які можуть початися раніше. Це хороший шанс купити новий одяг, техніку чи корисні товари для дому за приємними цінами.

Фото: Markus Spiske/Unsplash; Max Fischer/Pexels; Kaboompics.com/Pexels