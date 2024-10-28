Український застосунок очолив рейтинги App Store, випередивши Instagram та TikTok

787
Валерія Гуржий
share share

Застосунок Cleaner Guru від української продуктової IT-компанії Universe Group очолив рейтинги App Store на найбільш конкурентних ринках — у США, Канаді та Австралії. Український продукт випередив таких технологічних гігантів, як Instagram, Temu, ChatGPT та TikTok.

Про це пише Cases media.

Завдяки алгоритму продукту, Cleaner Guru може автоматично визначити й запропонувати очистити розмиті фотографії, дублікати та скріншоти, які тільки займають місце на телефоні. Користувачам не потрібно вручну переглядати тисячі фото — Cleaner Guru зробить це самостійно. Окрім цього, він працює з оптимізацією відео, фото та контактів, що допомагає покращити продуктивність пристроїв. Найближчим часом команда Universe Group анонсує нові функції та новий продукт

Cleaner Guru — це застосунок для iPhone, створений для оптимізації простору на мобільних пристроях. Він допомагає користувачам швидко очищати пам’ять видаляючи дублікати файлів і фотографій, а також підвищувати продуктивність гаджетів. Продуктом користується 20 млн людей зі 180 країн світу.

А ви користуєтеся застосунком Cleaner Guru?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 жовтня 2024
share share
Чорна п’ятниця 2024: коли відбудеться, знижки, розпродажі та найкращі пропозиції Чорна п’ятниця 2024: коли відбудеться, знижки, розпродажі та найкращі пропозиції На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.