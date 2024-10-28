Український застосунок очолив рейтинги App Store, випередивши Instagram та TikTok

Застосунок Cleaner Guru від української продуктової IT-компанії Universe Group очолив рейтинги App Store на найбільш конкурентних ринках — у США, Канаді та Австралії. Український продукт випередив таких технологічних гігантів, як Instagram, Temu, ChatGPT та TikTok.

Про це пише Cases media.

Завдяки алгоритму продукту, Cleaner Guru може автоматично визначити й запропонувати очистити розмиті фотографії, дублікати та скріншоти, які тільки займають місце на телефоні. Користувачам не потрібно вручну переглядати тисячі фото — Cleaner Guru зробить це самостійно. Окрім цього, він працює з оптимізацією відео, фото та контактів, що допомагає покращити продуктивність пристроїв. Найближчим часом команда Universe Group анонсує нові функції та новий продукт

Cleaner Guru — це застосунок для iPhone, створений для оптимізації простору на мобільних пристроях. Він допомагає користувачам швидко очищати пам’ять видаляючи дублікати файлів і фотографій, а також підвищувати продуктивність гаджетів. Продуктом користується 20 млн людей зі 180 країн світу.