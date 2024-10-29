Дивіться, як шоурум українського бренда Vika Adamska відновили після ракетного обстрілу у Харкові

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Валерія Гуржий
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Архітектурне бюро IK-architects відновило шоурум українського бренда Vika Adamska, який розташований на вулиці Ярослава Мудрого в Харкові.

Про це пише The Village Україна.

У березні 2022 році вибуховою хвилею було пошкоджено вікна шоуруму. Також простір повністю затопило через пряме попадання у верхні поверхи будівлі.

В оновленому шоурумі облаштували простір для заходів з власним баром. Центральні столи використовують як для розміщення речей, так і для проведення, наприклад, майстеркласів.

У команді кажуть, що плитка – єдиний елемент, який залишився з попереднього шоуруму. Її зберегли в оновленому проєкті, додавши до плитки при вході латунні вставки з назвою бренда. Головним акцентом інтерʼєру називають оригінальне освітлення, що збільшує загальну площу приміщення. Конструкції для експозиції та меблі виконані у світло-бежевому відтінку. Інтерʼєр простору прикрасили золотими, металевими елементами.

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 29 жовтня 2024
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