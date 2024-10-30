У Білій Церкві відкрився перший ресторан KFC

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Ірина Маймур
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30 жовтня у Білій Церкві відкрився новий ресторан KFC. Він став 62-м закладом мережі в Україні, пише RAU.

Ресторан розташований на вулиці Ярослава Мудрого, 1 і працюватиме з 08:00 до 22:30.

Заклад площею 275 м² має сучасний дизайн з панорамними вікнами, просторими залами та елементами української культури в інтер’єрі. Там є 78 посадкових місць у приміщенні, а також літня тераса на 48 місць.

Заклад обладнали п'ятьма кіосками самообслуговування. Він має пандуси і ширший вхід для маломобільних людей.

Незабаром планують відкрити формат Drive.

KFC працює в Україні вже 12 років. Компанія відкрила 17 нових ресторанів лише з початку 2022 року.

Фото: Біла Церква - БЕЗ ТАБУ (Підслухано в БЦ); RAU

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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