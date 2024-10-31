У Нью-Йорку відкрили інсталяцію Empty Beds, присвячену депортованим у росію українським дітям

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Ірина Маймур
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У Нью-Йорку відкрили інсталяцію Empty Beds, яка присвячена депортованим у росію українським дітям.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Мистецька інсталяція Empty Beds — це тридцятиметровий мурал із зображеннями майже тисячі порожніх дитячих ліжок. Його можна побачити на одній з центральних вулиць Мангеттена.

Empty Beds містить фотографії ліжок 994 дітей, яких вдалось повернути з росії чи окупованих рф територій з 2022 року.

Мурал був створений фотографом Філом Белером та організацією Bird of Light Ukraine у рамках ініціативи Bring Kids Back UA та за участі Save Ukraine та Української мережі за права дитини.

Проєкт має на меті привернути увагу світової спільноти до масштабів порушення прав українських дітей.

"Ці ліжка належать дітям, яких Україні вдалось повернути додому. Кожна світлина розповідає реальну історію однієї української дитини, за якою стоять ще тисячі, яких росія незаконно депортувала і продовжує робити це кожного дня. Головна мета ворога — стерти українську ідентичність дітей та перетворити їх на ворогів власної країни. Їх змушують відмовитись від українського громадянства, насильно видають російські паспорти, змушують відвідувати російські школи, шантажуючи сім’ї позбавленням батьківських прав", — йдеться у повідомленні.

Фото: Phil Buehler / Bird of Light Ukraine; The Guardian; Clark Hodgin for The New York Times

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Опубліковано: 31 жовтня 2024
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