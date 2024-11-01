10 виставок листопада у Києві, які варто відвідати

У Києві у листопаді проходитиме багато виставок серед яких – фотовиставка "Слово найсильнішим", присвячена ветеранам війни та їх реабілітації, виставка сучасних митців "Шість вимірів", фотовиставка переможців конкурсу концептуальної фотографії, виставка "Антитези до видимих історій" про дослідження колективних травм та багато інших.

Зібрали для вас 10 виставок у Києві, які варто відвідати у листопаді.

У нинішній час страхітливої екзистенційної російсько-української війни переосмислюється цінність життя і сенс смерті, усвідомлюється сила національної історичної пам’яті, зокрема культурної пам’яті, як орієнтиру нашої ідентичності. Того, що формує нас як націю, здатну до боротьби, розвитку й творчості.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея "АВС-арт", вул. Глибочицька, 32-В, 3-й поверх

Коли: до 7 листопада щодня з 12:00 до 18:00, крім неділі та понеділка

Шість вимірів – шість художників – шість унікальних всесвітів, зібраних під одним дахом. Уявіть себе мандрівником, який подорожує крізь простір і час, матерію та ідеї. У кожному такому вимірі — унікальний світ, де форми, кольори та внутрішній світ художника переплітаються, створюючи нові реальності.

Ціна: 150 грн

Де: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40б

Коли: по 1 грудня з середи по неділю з 11:00

У своєму проєкті автор заперечує усталені, стереотипні норми колективного міфотворення. Працюючи з категорією пам’яті, Нікіта Цой досліджує підсвідомі колективні біль, травми, страхи, що передаються від покоління до покоління. Він уважно дослухається до історій свідків подій минулих часів про колись пережите, визначаючи їх вплив на формування стереотипної міфологічної свідомості, і деконструює світоглядні норми-штампи, в які замуроване справжнє і складне людське ЕГО.

Сюжети робіт художника на межі між реальністю та абсурдом торкаються найпотаємніших і найтемніших кутків людської підсвідомості, її подвійності, де "кожен із нас має свого двійника, для якого існує все те, від чого ми відмовляємося у повсякденному житті". У багатьої своїх полотнах Нікіта Цой імітує тінь від спалаху фотоапарату, щоб надати реальності своїм непередбачуваним зображенням.

Ціна: вхід вільний

Де: Аукціонний дім Goldens, вул. Леоніда Первомайського, 4

Коли: до 15 листопада з понеділка по суботу з 12:00

На виставці будуть представлені знакові роботи, що демонструють не лише технічну складову творчості Володимира Гуріна, а й філософські роздуми про час, пам’ять і сучасність. Кожен твір – це своєрідний щоденник, де відображені радощі та труднощі, сподівання та розчарування.

Ціна: 6 листопада вхід вільний, останні дні – 30 грн

Де: Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе, вул. Андріївський узвіз, 21.

Коли: з 6 до 15 листопада з вівторка по неділю з 11:00, 6 листопада о 16:00

В основі експозиції емоції, які забарвлені олійними фарбами, творче бачення мисткині – чесність до особистих відчуттів та відвертість у їх відтворенні на полотні. Головним акцентом цієї виставки є колір, через який художниця передає свої емоції, роздуми та настрій.

Ціна: 1 листопада вхід вільний, всі останні дні – 50 грн

Де: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5

Коли: з 1 до 10 листопада щодня з 10:00

Представлені твори в експозиції мають зображені українські воїни різних родів військ постають в образах середньовічних лицарів. Метою є показати світові те, що українські герої — це саме ті люди, які втілюють мужність, вірність, незламність і шляхетність, які зазвичай асоціюються саме із благородим лицарством. Усі видруки, що експонуються, мають авторський підпис. Також на виставці можна буде придбати листівки і стікери із авторської серії.

Ціна: вхід вільний, але донат вітається

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська, 17Б

Коли: з 7 листопада по 5 грудня щодня з 11:00, 7 листопада з 19:00

Експозиція складається з живописних та скульптурних творів, які об'єднані в 6 тематичних серій: "Мандри до Трої", "Дванадцять", "Сім", "Ріки", "Війна" та "Сіль".

Через свої роботи митцю вдається занурити глядача не тільки у свою пам’ять, а звернутися до прапам’яті поколінь та великих культур-цивілізацій. Великий степ, у цьому сенсі, територія, де споконвік сходилися Європа і Азія, де давні греки торгували зі скіфами, де князі Київської держави не тільки билися, а й мирилися та родичалися з степовими народами.

Ціна: 130 грн

Де: Національний музей Тараса Шевченка, бул. Тараса Шевченка, 12

Коли: до 24 листопада щодня з середи по неділю з 10:00

Ви побачите роботи 8 переможців відкритого конкурсу концептуальної та художньої фотографії Myph Photography prize 2024 українських митців з усього світу.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея Демчук, вул. Ярославська, 21

Коли: до 24 листопада щодня з середи по неділю з 12:00

Виставка приурочена до 20-ї річниці Помаранчевої революції та 11-ї річниці Революції Гідності. Автори проєкту проаналізували та порівняли різні за своїми функціями та формою архітектурні протестні прояви – крихітні будиночки на деревах, великі накриття, круглі хатинки, намети, вежі, блокпости, схожі на фортеці барикади. В експозиції команда Музею Майдану показує, як протестувальники взаємодіяли з міським простором Києва та яким був взаємозв’язок форматів самоорганізації та структури протестів на початку ХХІ століття.

Ціна: 160 грн

Де: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Коли: до 24 листопада щодня з середи по неділю з 12:00

Виставка присвячена культурі взаємодії з військовими та ветеранами. Світлини для проєкту створили Костянтин і Влада Ліберови у співпраці з мережею реабілітаційних центрів Recovery. Захисники та захисниці, які проходять реабілітацію, діляться своїм досвідом і закликають до поваги: бачити в них людину, а не травми, спілкуватися на рівних, завжди запитувати перед тим, як пропонувати допомогу.

Ціна: вхід вільний

Де: Центральна алея ВДНГ

Коли: безстроково