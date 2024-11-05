Японський волонтер відкрив друге безкоштовне кафе у Харкові

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Ірина Маймур
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Японський волонтер Фумінорі Цучіко офіційно відкрив друге безкоштовне кафе у Харкові.

Про це стало відомо з соцмереж волонтера.

Заклад запрацював на Салтівці, аби безкоштовно годувати харківʼян, які потребують підтримки.

У день відкриття, 2 листопада, волонтер годував безкоштовними обідами дітей та їхніх батьків. Уже з 3 листопада заклад працюватиме для всіх жителів Харкова.

Як зазначив Фумінорі Цучіко, в листопаді можна буде отримати їжу лише з собою. Кафе працюватиме з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, що перше безкоштовне кафе японець відкрив у 2023 році. Заклад запрацював на Салтівці, найбільш постраждалому районі у Харкові.

У червні 2022 року Фумінорі Цучіко приїхав з Японії до України та жив у харківському метро, щоб підтримати містян, які переховувалися від російських обстрілів. Потім він він допомагав городянам продовольством і зрештою вирішив безкоштовно годувати їх гарячими обідами.

На початку червня з'явилася інформація про конфлікт між японським волонтером та його помічницею Наталею Грама. Фумінорі звинуватив Наталю в шахрайстві та використанні його імені для збору коштів. Після цього кафе перейшло під її управління та отримало нову назву.

Фото: Instagram Фумінорі Цучіко

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Опубліковано: 05 листопада 2024
Харків
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