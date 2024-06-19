Японський волонтер відкриє нове безкоштовне кафе в Харкові

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Ірина Маймур
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76-річний волонтер із Японії Фумінорі Цучико у липні відкриє нове безоплатне кафе і дитячу бібліотеку в Харкові.

Про це він повідомив в Instagram.

“У липні відкриється нове безоплатне FuMi Caffe. До початку нового навчального року також запрацює дитяча бібліотека. Ми продовжуватимемо підтримувати Харків, Україну”, – написав Фумінорі.

Нагадаємо, що перше безкоштовне кафе японець відкрив у 2023 році. Заклад запрацював на Салтівці, найбільш постраждалому районі у Харкові.

У червні 2022 року Фумінорі Цучико приїхав з Японії до України та жив у харківському метро, щоб підтримати містян, які переховувалися від російських обстрілів. Потім він він допомагав городянам продовольством і зрештою вирішив безкоштовно годувати їх гарячими обідами.

У червні 76-річний волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе. Поки він був у справах в Японії, невідомі опублікували відео, на якому збирають гроші, використовуючи ім'я волонтера. Коли Цучико повернувся, у його кафе усім заправляла його співробітниця пані Наталія, яка й виявилась організатором збору коштів.

За словами волонтера, кошти збиралися начебто для його кафе його співробітницею Наталією на рахунки, до яких він не мав жодного стосунку. Цучико зазначив, що вона отримувала заробітну плату від благодійного фонду “Фумі” у розмірі 30 тис грн.

Натомість згадана пані Наталія звинуватила японського волонтера у тому, що кафе буцімто лишилося без фінансування і вона мусила сама шукати кошти на зарплату працівникам і продукти для обідів. Тому й оголосила збір.

Наразі волонтер вже консультувався з адвокатом і планує повернути обладнання, придбане за гроші японської допомоги.

Фото: Kharkiv Regional State Administration/Вікіпедія

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Опубліковано: 19 червня 2024
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