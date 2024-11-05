"Музей новітнього мистецтва" відкрився у Києві: в експозиції є роботи Анатолія Криволапа

У Києві 1 листопада відкрився "Музей новітнього мистецтва", розташований на території Київської міської галереї мистецтв "Лавра", який пропонує знайомство з роботами українських художників, які зробили значний внесок у сучасне українське мистецтво.

Про це повідомляє Marbeks.

Серед представлених авторів: Анатолій Криволап, Олег Тістол, Олександр Дубовик, Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Борис Михайлов, Віктор Сидоренко, Тіберій Сільваші, Олександр Ройтбурд, Олександр Животков, Назар Білик, Олександр Сухоліт та Арсен Савадов.

Перша експозиція музею охоплює тринадцять фігур українського артпростору, кожна з яких пропонує унікальний погляд на актуальні питання сучасного суспільства та культури. Виставка об’єднує різноманіття стилів, технік і тем, що відображають багатогранність українського мистецтва, яке стає дедалі впізнаванішим у світі. Загалом на 400 кв метрах предсталено понад два десятка знакових робіт.

"Основна ідея проєкту — створити такий простір, куди б могли прийти колекціонери чи люди, які відвідують Україну, і в одному місці побачити високий рівень українського мистецтва. Створення подібного простору – потреба самих художників, – розвовіла директорка Київської міської галереї мистецтв "Лавра" та ініціаторка проєкту Тетяна Міронова.

Очікується, що майданчик об’єднає новаторські ідеї та автентичні голоси українських художників, і стане прикладом для майбутніх музейних проєктів у різних містах нашої країни.

Фото: Marbeks