Графіті Бенксі, яке намагалися вкрасти у Гостомелі, тепер можна побачити у заповіднику “Києво-Печерська лавра”

Графіті британського художника Бенксі, яке намагалися вкрасти, зрізавши зі стіни в Гостомелі, зберігатиметься в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”.

Про це повідомили у заповіднику.

Йдеться про роботу, яку стритарт-митець зробив на стіні будинку щойно деокупованої Київщини. Там зображено жінку з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном. Зазначається, що ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини росії в Україні.

У Лаврі графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”, тобто у фондосховищі, яке доступне для вільного огляду. Поруч з роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору. Невинне хуліганство тисячолітньої давнини.

Нагадаємо, що 2 грудня 2022 року у Гостомелі на Київщині вандали вкрали одне з графіті Бенксі — жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Її вдалося зберегти . Після інциденту графіті британського художника у Києві вирішили захистити склом.

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська Лавра