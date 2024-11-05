Графіті Бенксі, яке намагалися вкрасти у Гостомелі, тепер можна побачити у заповіднику “Києво-Печерська лавра”

113
Валерія Гуржий
share share

Графіті британського художника Бенксі, яке намагалися вкрасти, зрізавши зі стіни в Гостомелі, зберігатиметься в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”.

Про це повідомили у заповіднику.

Йдеться про роботу, яку стритарт-митець зробив на стіні будинку щойно деокупованої Київщини. Там зображено жінку з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном. Зазначається, що ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини росії в Україні.

У Лаврі графіті буде зберігатись у “відкритих фондах”, тобто у фондосховищі, яке доступне для вільного огляду. Поруч з роботою британського художника ХХІ століття можна буде побачити давньоруське графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського Собору. Невинне хуліганство тисячолітньої давнини.

Нагадаємо, що 2 грудня 2022 року у Гостомелі на Київщині вандали вкрали одне з графіті Бенксі — жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Її вдалося зберегти. Після інциденту графіті британського художника у Києві вирішили захистити склом.

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська Лавра

А ви хочете побачити це графіті?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 листопада 2024
share share
Реєстрація касового апарата та найм працівника: у сервісі "е-Підприємець" з'явилися 5 нових послуг Реєстрація касового апарата та найм працівника: у сервісі "е-Підприємець" з'явилися 5 нових послуг Дивіться, як очистили від дерев та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі Дивіться, як очистили від дерев та сміття каплицю Вітте на Байковому кладовищі У “Київ Цифровий” додали маршрутки, однак їхній рух не відображається У “Київ Цифровий” додали маршрутки, однак їхній рух не відображається Смартфони українців почали автоматично змінювати час та локацію: чому так відбувається так як це виправити Смартфони українців почали автоматично змінювати час та локацію: чому так відбувається так як це виправити
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.