Реєстрація касового апарата та найм працівника: у сервісі "е-Підприємець" з'явилися 5 нових послуг

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Валерія Гуржий
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До сервісу "е-Підприємець" додали 5 нових послуг — від реєстрації касового апарата до найму нового працівника.

Про це повідомили у Мінцифрі.

Відтепер в одній заяві "е-Підприємця" українці зможуть оформити:

  • повідомлення про використання єдиного рахунку

  • повідомлення про прийняття працівника на роботу

  • заяву про реєстрацію РРО
  • заяву про реєстрацію ПРРО
  • повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)

Комплексний сервіс "е-Підприємець" запустили на порталі "Дія" пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв. На ньому за лічені хвилини українці замовляють усі необхідні послуги для ведення бізнесу під ключ — від відкриття ФОП до пожежної декларації. Раніше цей процес міг тривати понад місяць, з "Дією" — у середньому 30 хвилин.

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Опубліковано: 05 листопада 2024
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