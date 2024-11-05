Реєстрація касового апарата та найм працівника: у сервісі "е-Підприємець" з'явилися 5 нових послуг
До сервісу "е-Підприємець" додали 5 нових послуг — від реєстрації касового апарата до найму нового працівника.
Про це повідомили у Мінцифрі.
Відтепер в одній заяві "е-Підприємця" українці зможуть оформити:
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повідомлення про використання єдиного рахунку
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повідомлення про прийняття працівника на роботу
- заяву про реєстрацію РРО
- заяву про реєстрацію ПРРО
- повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)
Комплексний сервіс "е-Підприємець" запустили на порталі "Дія" пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв. На ньому за лічені хвилини українці замовляють усі необхідні послуги для ведення бізнесу під ключ — від відкриття ФОП до пожежної декларації. Раніше цей процес міг тривати понад місяць, з "Дією" — у середньому 30 хвилин.
Опубліковано: 05 листопада 2024
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