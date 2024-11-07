Євген Клопотенко запустив онлайн-ринок із продуктами локальних виробників

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко запустив маркетплейс "100 Шоп" із продуктами локальних виробників.

Всього на сайті доступні продукти від 40 українських виробників, які розподілені за регіонами й ринками: Житнім, Шацьким, Кременчуцьким, Галицьким та іншими. На маркетплейсі також доступна продукція бренду Клопотенка "100 років" – квасолевий хумус, борщові заправки, консервація та інше.

У наступному році маркетплейс планує збільшити кількість українських виробників на платформі. Також продукція нового бренду кухаря "100 років" з'являться у супермаркетах.