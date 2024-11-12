На місці історичного "Будинку з годинником" у Маріуполі окупанти побудували новобудову з рекламним екраном

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни на місці знищеного ними історичного "Будинку з годинником" побудували примітивну новобудову з рекламним екраном.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"Замість знаменитого будинку в центрі Маріуполя тепер примітивна новобудова із найдешевших матеріалів, що нагадує тризірковий турецький готель. А замість годинника на вежі тепер рекламний екран, на якому тільки іноді показує годинник. Чого б не заробити на крові місцевих мешканців, так? Зручно. Реклама прямо на братській могилі", – написав він.

Також за його словами квартири у новобудові роздали не маріупольцям, а виставили на продаж і продають росіянам.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни демонтували історичну пам’ятку "Будинок з годинником", де була майстерня українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.