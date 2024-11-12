Окуляри доповненої реальності, які показують екологічні наслідки війни в Україні, презентували на кліматичній конференції

11 листопада у Баку розпочалася конференція ООН, присвячена кліматичним змінам, — COP29, на якій UAnimals разом із партнерами презентували інтерактивну інсталяцію, яка розповідає про наслідки екологічних злочинів росії в Україні.

Про це повідомляє UAnimals.

Центральна тема українського павільйону — злочини проти природи, які впливають на довкілля загалом і клімат зокрема. Учасникам і учасницям пропонують одягти окуляри й зануритися у віртуальну реальність. Там людина на 6 хвилин опиняється серед згарищ на місці українських лісів, може пролетіти над знищеним Каховським водосховищем і відчути наслідки російської агресії.

Водночас український стенд говорить не лише про катастрофу, а й про надію на відновлення — його стіни створені з екологічного паперу з живим насінням різнотрав’я. На цьому папері художниця Олександра Жумайлова створила зображення площею понад 120 квадратних метрів, показавши 50 екологічних ініціатив держави, бізнесу та окремих громадян України.

Серед них — технології цифровізованого землеробства, розробки у сфері відновлюваної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, вловлювачі вуглекислого газу та інші інновації. Після конференції фрагменти стін висадять у країнах-партнерках України як символ спільних дій, що проростають у майбутнє.

Фото: UAnimals