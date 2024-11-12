В Ірпені почалася відбудова багатоповерхівки, яку знищила російська авіабомба
В Ірпені на Гостомельському шосе, 12/14/16 розпочалося будівництво багатоповерхівки на місці зруйнованої росіянами.
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Новий монолітно-каркасний будинок на 3 під'їзди матиме 9 поверхів і поверне додому 78 сімей. Загальна вартість проєкту — майже 300 мільйонів гривень.
Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення будинок постраждав від прямого влучання ворожої авіабомби, що не залишило шансів на ремонт будинку. Потім було рішення про демонтаж, розробка проєкту будівництва силами міста та пошук рішення, а згодом відбудова спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ).
Фото: Ірпінська міська рада
Опубліковано: 12 листопада 2024
Реконструкція київського парку “Нивки” коштувала майже 15 млн грн, проте об’єкт досі не готовий Підтоплення "синьої" гілки: екскерівник метрополітену Брагінський отримав підозру Нові ліси висаджують у Чорнобильській зоні відчуження Окуляри доповненої реальності, які показують екологічні наслідки війни в Україні, презентували на кліматичній конференції