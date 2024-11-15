У Києві відкрився Музей Авангарду: колекція вже налічує більше 50 робіт

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Валерія Гуржий
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У Києві створили філію Музею історії міста Києва – Музей Авангарду, аби зберегти та популяризувати спадщину українських художників-авангардистів, які зробили внесок у світову культуру.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

На сьогодні колекція налічує вже більше 50 робіт, які подарували колекціонери та художники, що органічно доповнює авангардні твори з фондової колекції Музею історії міста Києва. Мистецька збірка повністю презентує весь шлях розвитку українського авангарду, починаючи від періоду класичного авангарду першої половини XX століття і до сьогодні – від Анатоля Петрицького, Вадима Меллера, Олександра Богомазова до сучасників Олега Тістола, Марини Скугарєвої, Віктора Сидоренка, Гліб Вишеславський, Олександра Животкова.

За словами директорки Музею історії міста Києва Діани Попової, робота над формуванням музейного зібрання робіт українських авангардистів розпочалася майже два роки тому спільно з ГО "Музей Авангарду".

Вона додала, що митці авангарду неодноразово зазнавали тиску та репресій у радянські часи. Тож головне завдання Музею – відновити історичну справедливість та повернути Києву славу авангардного міста та здійснити "культурну деколонізацію".

Музей історії міста Києва – найбільше музейне об’єднання столиці. До його складу входять Музейно-виставковий центр, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова, музей "Садиба на Кудрявці", Музей окупації Києва, Музей української діаспори, Музей Шолом-Алейхема, Музей шістдесятництва, Музей Сержа Лифаря. Музей авангарду стане десятою філією Музею історії міста Києва.

Музей розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького,7.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 15 листопада 2024
Музей Киева
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