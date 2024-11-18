На Київщині модернізували майже 100 будинків: тепер мешканці економлять на опаленні

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Валерія Гуржий
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На Київщині вже завершили відновлення та термомодернізацію 94 житлових будинків за програмою "ВідновиДім". Також у ще 54 будинках роботи вже перебувають на завершальному етапі.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Загалом у програмі беруть участь 180 ОСББ. Найбільше надійшло заявок від мешканців Ірпінської громади. Також є погоджені заявки та реалізовані проєкти в Бучі, Гостомелі, Макарові та Софіївській Борщагівці.

У межах реалізації програми фахівці проводять комплексну модернізацію будинків — замінюють вікна, балкони покрівлі, відновлюють інженерні мережі та обладнання котелень. Це дозволяє не просто відновити пошкоджене, а значно зекономити кошти мешканців на платіжках та зберегти дорогоцінне тепло та електроенергію.

"ВідновиДім" — це грантова програма, учасниками якої можуть бути ОСББ. Програма реалізується коштами Європейського Союзу та України.

Фото: Київська ОВА

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Опубліковано: 18 листопада 2024
війна відновлення Київщина
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