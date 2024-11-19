Біля станції метро “Лісова” відкриється безлімітна ковзанка

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Ірина Маймур
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У Києві неподалік станції метро “Лісова” відкриється безлімітна ковзанка Ice & Lights.

Вона запрацює 30 листопада, повідомили організатори.

Ковзанка площею 1200 кв. м працюватиме щодня з 10:00 до 21:00. Вхідний квиток цього року коштує 400 грн, він включає прокат ковзанів. Кататися можна безлімітно протягом дня. Для дітей до трьох років вхід безкоштовний.

На гостей очікують зона відпочинку, гарячі напої та смаколики.

Адреса ковзанки: вул. Магнітогорська, 1А, біля входу №6 до “Даринку” та Арт-заводу “Платформа”.

Фото: Ice & Lights

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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