"Тролейбус-павербанк" розробила броварська компанія: подробиці

Броварська компанія "Політехносервіс" виготовляє тролейбуси з автономним ходом, у тому числі батареї до них, із можливістю зарядки від контактної мережі. Нещодавно вони розробили фуенцію"тролейбус-повербанк".

Про це пише dev.ua.

Маючи високовольтну батарею в транспорті й перетворювач, тролейбус може в критичний момент стати джерелом живлення, наприклад, для медичного закладу, який це потребує.

Система автономного ходу влаштована так, що поки тролейбус рухається під контактною мережею, він заряджає батарею. Її також можна заряджати від звичайної мережевої розетки в 380 V.

Коли на маршруті закінчується мережа, тролейбус автоматично складає струмоприймачі та продовжує рух. Пропорції такого руху 60% на 40%, де перше значення — це довжина маршруту під контактною мережею, друге — без неї. За таких умов батарея встигає зарядитися. У майбутньому планують вийти на співвідношення 50/50%.

Варто зазначити, що "Політехносервіс" не займається виробництвом кузовів. Компанія працює з кузовами вже наявних виробників, наповнюючи його власними розробками. Також підприємство займається переобладнанням тролейбусів інших виробників із приводом PTS (тобто виробництва компанії) шляхом встановлення батарей автономного ходу.

Фото: dev.ua