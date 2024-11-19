Книги письменників Плохія, Михеди та Чапая увійшли до топ-50 кращих книг 2024 року

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Валерія Гуржий
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Книги українських письменників Сергія Плохія, Олександра Михеда та Артема Чапая ввійшли до топ-50 найкращих у 2024 році за версією The Telegraph.

Книга Олександра Михеда "Позивний для Йова" зайняла 12 місце в рейтингу. Книга є рефлексією автора, у якій він зібрав й виклав думки і переживання багатьох українців протягом першого року вторгнення.

Книга письменника та військового Артема Чапая "Україна" посіла 39 місце. У книзі автор зумисне порушено кордон між художнім і документальним: одні його частини буквально відтворюють реальність, інші є витвором уяви.

Книга Сергія Плохія "Чорнобильська рулетка" зайняла 50 місце. Книга розповідає про російську окупацію Чорнобильської АЕС у 2022 році. Історія охоплює 35 днів війни й історії працівників, що стали заручниками окупаційних військ.

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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