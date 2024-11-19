На Гончара запрацювало віконце з пиріжками Am. Незабаром там відкриють бістро

На Гончара запрацювало віконце з пиріжками Am.

Воно працюватиме два тижні, пише The Village Україна.

Проєкт створили шеф-кухар Олександр Ткачук, бар-шеф Андрій Петрусь та експертка з естетики Карина Громова.

Am пропонує пиріжки з локальних сезонних продуктів із сучасним підходом до класичних рецептів. У меню — п’ять варіантів: із капустою та копченою грудинкою, крем-чизом і родзинками, грибами та картоплею, вишнями та маком, а також яловичиною та чедером.

Ціна кожного пиріжка — 119 гривень. Також можна спробувати десерти й напої, як-от содову з CBD, трав’яний чай “Український дзен” чи фільтр-каву.

Фаундери називають свої вироби “суперфудом”, наголошуючи на якості інгредієнтів та увазі до деталей. На старті щодня продаватимуть лише 100 пиріжків, щоб зберегти високу якість, а згодом кількість збільшать і додадуть спеціальні позиції.

Після двох тижнів роботи віконця Am перетвориться на повноцінне бістро із 40 посадковими місцями всередині та терасою на 60 гостей. У розширеному меню планують додати банош, сендвіч із тушкованою капустою та беконом, фарширований перець, гарбузовий кекс і лимонний крем-брюле.

Ціни: Ам із капустою та копченою грудинкою — 119 грн, Ам із крем-чизом і родзинками — 119 грн, Ам із вишнями та маком — 119 грн, Ам із яловичиною та чедером — 119 грн, трав’яний чай “Український дзен” — 60 грн, фільтр — 70 грн

Адреса: Чеховський провулок, 3

Режим роботи: щодня з 08:00 до 18:00

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Фото: The Village Україна