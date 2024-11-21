McDonald's на Вокзальній площі відкрився після реконструкції: він став безбар'єрним – фото

Один із найбільних закладів McDonald's в Україні відкрився у Києві пісня реконструкції на Вокзальній площі.

Про це пише The Village Україна.

Заклад має площу 944 м², 193 посадкові місця в залі й ще 88 на терасі. Під час ремонту будівлю закладу частково демонтували й реконструювали, фасад оновили, а простір усередині переобладнали.

Окрім того, тепер цей McDonald's є безбар’єрним. У ньому облаштували автоматичні двері, ліфт і місце для людей на кріслах колісних. Також є тактильна плитка зовні й усередині, таблички з написами шрифтом Брайля й безбар’єрні вбиральні.

У закладі доступне повне меню, зокрема й сезонні позиції. Замовити їх можна на 11 двосторонніх терміналах самообслуговування, касі чи в експрес-вікні. Крім того, тепер тут є сервіс обслуговування за столиком.

Ресторан працює з 06:00 до 22:30, а експрес-вікна – з 05:30 до 23:00. Зробити замовлення можна й у разі відключення світла, бо заклад має генератор, а службу доставки McDelivery запустять за кілька днів.

Фото: The Village Україна