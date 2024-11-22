"Укрзалізниця" запустила ще одну пару поїздів до Варшави

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Валерія Гуржий
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"Укрзалізниця" призначила другу пару поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями.

Про це повідомили у компанії.

Відомо, що між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity, а на маршруті Рава-Руська — Львів — Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.

Зазначається, що додавання місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці — Рава-Руська.

Також, як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия курсуватиме поїзд №767/768 – 867/868.

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Опубліковано: 22 листопада 2024
Укрзалізниця Варшава
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