Фільм "БожеВільні" зібрав понад 4 млн гривень у прокаті

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Валерія Гуржий
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За три тижні прокату стрічка "БожеВільні" зібрала понад 4,1 млн грн, а кількість глядачів сягнула більше, ніж 26 тисяч людей.

Про це повідомили у Державному агентстві з питань кіно.

Дебютний трилер Дениса Тарасова розповідає про каральну психіатрію в СРСР. Головний герой – Андрій, який потрапляє у психічну лікарню у 1970-х роках. Причина – захоплення забороненою західною рок-музикою. У героя є два шляхи: або співпрацювати з кдб, або розповісти світу правду про психологічні й фізичні тортури.

Напередодні акторка Ірма Вітовська-Ванца, яка зіграла у фільмі "БожеВільні", написала у Facebook, що стрічку "усувають з прокату", а потім уточнила, що переносять покази фільму, бо "на всіх не вистачає залів і годин".

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Опубліковано: 22 листопада 2024
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